Akademi hayalim – Turgay Demir – Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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Akademi hayalim

gelecek planlaması yaparken artık yerli ve milli düşünmeli.
Alt yapılar artık mevcut durumdan kurtarılmalı ve gerçek anlamda akademi haline getirilmeli.
Beşiktaş Akademisi diye tabela asmaktan bahsetmiyorum, tepeden tırnağa bir akademi şeklinde örgütlenmekten, malzemeci, masör, tercüman dahil, tüm futbol ham maddesini bu kurumlardan karşılamaktan söz ediyorum.
Mevcut durumda alt yapının başına koordinatör olan kişi üst yapının başındaki teknik adamla randevu alarak bile zor görüşüyor, yöneticiler karşısında da el pençe divan durmaktan başka bir şansı yok.
Benim bahsettiğim sistemde güçlü bir kulüp başkanı gibi hareket edebilen, kendi bütçesi olan bir Akademi yöneticisi olacak.
Tüm düzeni oluşturacağı sağlam bir ekiple kuran, yılın her döneminde üst yapıyla sıkı bir diyaloğu olan, Beşiktaş'ın üst yapısının ihtiyaçlarına göre alt yapıdaki "üretimi" yönlendiren bir yönetici olmalı bu.
Kolay değil biliyorum ama dünyada örnekleri var.
Yani Amerika'yı yeniden keşfetmenin alemi yok.
Ajax, Basel, Barça gibi sağlam alt yapı düzenlerini bize uygun hale getirip yeni bir model yaratmak yeterli olacaktır.
Böyle bir süreç sancılı olur hiç kuşkusuz, 5-6 sene sadece yatırım yaparsınız ve sabırlı olmak zorunda kalırsınız ama sonrasında bir fabrika düzeninde çalışan akademiniz olur.
O kapıdan giren herkes futbolcu olmaz belki ama mutlaka futbolun içinde kalır, ağırlıklı olarak da Beşiktaş'a hizmet eder.
Beşiktaş çatısı altında kalamayan da başka yapılanmalara gittiğinde, sağlam bir eğitimden geldiği için el üstünde tutulur. Dediğim

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 13 Aralık 2019, Cuma
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