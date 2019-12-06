Kartal özlemiş – Turgay Demir – Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Haberler Yazarlar Turgay Demir Kartal özlemiş

özlemiş

gerçekten bir Kupa'dan fazlası. Memleketin kılcal damarlarındaki aşkını Kupa sayesinde gözlemleyebiliyoruz.
Önceki senelerde de Kupa'ya renk katan Tuzlaspor'un G.Saray karşısında elde ettiği galibiyet, Erzincanspor'un önündeki cesur futbolu hep takdire değer güzellikler.
Öte yandan normal şartlarda takımda forma şansı bulamayan Muhayyer, Erdoğan gibi gençler için de bulunmaz bir fırsat Kupa maçları.
İşte dün genç Erdoğan kardelen gibi çıktı kar altından. Harika da bir kafa golü attı. Ligde panik atak halinde oynayıp sıfır çeken Boyd da Kupa'da farklılaştı, kıpırdadı, golünü de attı.
Beşiktaş kendini fazla yormadan oynadı ve hem alternatif oyuncularını görme şansı buldu, hem de tur kapısını araladı.
Bu galibiyette sevgili Semih Yuvakuran'ın oğlu Umut'un da payı büyük. Üç net pozisyonda gole izin vermedi.
* * *
Beşiktaş adına güzel bir geceydi.
Geçen sezon cezalı olan Kupa'yı özlediğini gösterdi...
Caner'in asistlerine, Umut'un gollerine devam etmesi önemli.
Özellikle Umut, lig-kupa fark etmez gol attıkça daha bir özgüven kazanacak ve forma yarışında iddialı olacaktır.
Lens'in böyle bir maçta bile, üstelik koluna (her halde moral olsun diye) kaptanlık bandı takmasına rağmen hiç bir varlık gösterememesi gerçekten garip.
Yürüyecek hali yok. Lens çıkınca neden Umut Kaptan oldu, Necip ne güne duruyor diyeceğim ama demiyorum; vardır bir nedeni!
Erzincan da gücü ölçüsünde elinden geleni yaptı, futbolu çirkinleştirmedi. Unutmadan; yönetimin Kadın Hakları Günü'nde, tribünleri kadınlara açması ayrıca takdire değer.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 06 Aralık 2019, Cuma
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