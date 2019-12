Muhteşem taraftar

Beşiktaş gaza bastı...

Abdullah Avcı, istatistik muhabbetini ikinci plana atıp, üçlü savunma sevdasından vazgeçti, stoperde Roco dururken devşirmeye yönelme hatasından dönünce Kartal yüksekten uçmaya başladı.

Futbol oynamak için rakamlardan önce takım ruhuna ihtiyaç vardır ve Kartal'ın ihtiyacı olan ruh geri geldi.

Artık savunmada bıktırıcı yan paslar yerine öne oynamak için zorlayan bir takım var.

Kanat oyuncuları durağanlıktan hareketliliğe evrildiler. Diaby ele avuca sığmaz oldu, N'kouduo ona keza... Elnenny her hafta üzerine koyup Premier Lig performansına biraz daha yaklaşıyor... Atiba ise her zamanki gibi sürekli yükselişte. Kral Burak, Gökhan, Caner, derken hepsi kendini aşma gayretinde. Haftalardır formsuz olan Ozi bile bir asist yaptı, anlayın ötesini.

* * *

Dünyanın en özel taraftarını arkasına alan Beşiktaş ilk dakikadan itibaren vites yükseltti ve Kayseri kalesini abluka altına aldı. Üç golle maçı kolaylayan Kartal, attığından fazlasını kaçırdı. İkinci yarıda da işi biraz rolantiye aldı. Ancak Kayserispor golü bulunca Beşiktaş konuyu uzatmadan fişi çekti.

Tartışmalı pozisyona gelecek olursak topun tamamının çizgiyi geçmediği açık ancak VAR sistemi bunları çok daha çabuk ve net şekilde ortaya koymalı ki, kafalar karışmasın.

Bu gözler Ümit Öztürk'ün iyi maç yönettiğini de görecekmiş vesselam.

Not: 15 yaşındaki Emir'i (Maşallahı var) sürekli oynatmak ne kadar doğru tartışılır. Messi bile ilk sezonunda hepi-topu iki maç oynamıştı. Biz bu işi Barça'dan daha mı iyi biliyoruz, yoksa Messi'den daha iyi birini mi bulduk!?. Genç adama bu kadar yüklenmek doğru değil.