Club Brugge - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Club Brugge - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Club Brugge ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Club Brugge - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Club Brugge - Fiorentina maçı 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 19:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.