KURBAN KESİM BEDELİ DİYANET 2024 | Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL?

DİYANET KURBAN FİYATLARI 2024 | 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan ve 4 gün eda edilen Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca Müslüman'ın kurban keseceği bayramda Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 kurban kesim bedelini açıkladı. İşte Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL? sorusunun cevabı...

DİYANET 2024 KURBAN KESİM BEDELİNİ DUYURDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.

2024 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Bu yılın kurbanlık fiyatları henüz belli olmadı. Ancak uzmanlar, Kurban Bayramı'nda ortalama bir kurbanlığın fiyatının 80 bin lira ile 120 bin lira arasında olabileceğini belirtiyor. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının ise 250-260 TL civarında olması beklenirken konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

YURT İÇİ KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Bu yıl yurt içinde kurban kesim bedeli 11 bin 750 TL olarak belirlendi.

YURT DIŞI KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Bu yıl yurt dışında kurban kesim bedeli 4 bin 750 TL olarak belirlendi.