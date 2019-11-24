Kral – Turgay Demir – Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Yazarlar Turgay Demir Kral

Kral

, çok zorlu bir deplasmanda, çok önemli bir galibiyet alarak, hem puan cetvelinde 'ın üzerine çıktı, hem de şampiyonluk için dev bir adım attı. Bravo...
'ın sistemi belli, çok az risk alarak, iyi kapanan ve öne geçtiğinde istediği gibi oyunu soğutan bir düzen bu. Beşiktaş'ın sistemi de çok farklı değil aslında. En azından dün gece rakibininkine benzer bir oyun sergiledi .
Deyim yerindeyse sıfır risk taşıyan, çok ağır paslaşmalar, fırsat buldukça öne doğru yapılan bir-iki cılız hamle...
Sabırla bunu oynadı Beşiktaş. Kanatta daha doğrusu kıyıda, köşede kalan Diaby son derece etkisiz kaldı (bu doğal çünkü gerçek yeri 10 numara pozisyonu) buna karşılık sol kanadı mümkün mertebe iyi kullandı, fırsat buldukça da ortalarla zorladı.
Paslaşmalar genellikle ölü bölgede yapılınca öndeki Adem Ljajic'in de özellikle ilk 45'te yeteneğini sergileyecek bir ortam bulamadığının altını çizelim.

***

Bu şartlarda 'a üç pas geldi, ikisini kaçırdı, birini gol yaptı ve işi bitirdi. Asist yine Caner Erkin'den!
Dikkat! Bazılarının her fırsatta diline dolamaya çalıştığı Caner asist krallığına gidiyor, haberleri olsun. Caner çok tecrübeli ve en kritik anlarda bunu konuşturmayı biliyor. Helal olsun.
Bu arada, 'da takımı karşılarken araya karışan provakatörler yine yaptılar yapacaklarını! Burak Yılmaz'ı taciz ettiler. Burak en güzelini yapıp çiçekle karşılık verdi o böceklere!.
Ona da helal olsun.
Bu galibiyet çok önemli çok.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 24 Kasım 2019, Pazar
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