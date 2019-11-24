Kral

Beşiktaş, çok zorlu bir deplasmanda, çok önemli bir galibiyet alarak, hem puan cetvelinde Galatasaray'ın üzerine çıktı, hem de şampiyonluk için dev bir adım attı. Bravo...

Aykut Kocaman'ın sistemi belli, çok az risk alarak, iyi kapanan ve öne geçtiğinde istediği gibi oyunu soğutan bir düzen bu. Beşiktaş'ın sistemi de çok farklı değil aslında. En azından dün gece rakibininkine benzer bir oyun sergiledi Kartal.

Deyim yerindeyse sıfır risk taşıyan, çok ağır paslaşmalar, fırsat buldukça öne doğru yapılan bir-iki cılız hamle...

Sabırla bunu oynadı Beşiktaş. Kanatta daha doğrusu kıyıda, köşede kalan Diaby son derece etkisiz kaldı (bu doğal çünkü gerçek yeri 10 numara pozisyonu) buna karşılık Caner Erkin sol kanadı mümkün mertebe iyi kullandı, fırsat buldukça da ortalarla zorladı.

Paslaşmalar genellikle ölü bölgede yapılınca öndeki Adem Ljajic'in de özellikle ilk 45'te yeteneğini sergileyecek bir ortam bulamadığının altını çizelim.

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