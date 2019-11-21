Satarak mı katarak mı!?

Yeni yönetimle birlikte oluşan sinerji sahaya yansıdı ve Abdullah Avcı da istatistik takıntılarından kurtulunca, Beşiktaş kendine geldi.

Şimdi mevcut ortamı korumak ve dahası geliştirmek gerek.

Beşiktaş yönetimi sükunet ortamının kıymetini bilir ve maddi kaynak yaratarak sorunları çözüp, devre arasında iki de transfer yaparsa; Kartal yüksekten uçar.

Son dönemde, 105 milyon TL ödendi, FFP işi bitti şeklinde çok fazla haber ve yorum okudum...

Şunu açık yüreklilikle söylüyorum ki, Beşiktaş yönetimi sorunları çözerse en çok sevinenlerden biri ben olurum.

Ancak bu bizim gerçekleri söylememize engellemez.

Dahası başkaları gibi kafamızı kuma gömmemizi de kimse beklemesin.

Çebi yönetimi henüz 105 milyonu bulmuş değil...

Bulunan 3 milyon euro, futbolcu ve personele yapılan kısmi ödemeler var, hepsi bu.

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Futbolculardan kağıt almış olmak TFF nezdinde olayları çözmeye yetmiyor.

Dahası, 105 milyonu bulduk haberleri de kimseyi kurtarmaz.

Çebi ve ekibi yönetime aday olduklarında tüm sorunları A'dan Z'ye biliyorlardı.

Sevgili Başkan Ahmet Nur Çebi, geçen yönetimde 6.5 yıl görev yaptı ve dahası icra kurulu başkanlığı gibi önemli bir görevi vardı.

Yani, biz bu kadarını beklemiyorduk, umduğumuzdan kötü bir görüntüyle karşılaştık derlerse kimse inanmaz.

Bu arada kulağıma Fulya'daki varlıkların ya da Akaretler'deki eski kulüp binasının satılacağı şeklinde söylentiler geliyor.

Umarım bunlar doğru değildir.

Varlıkları satarak kulüp yönetmek için alim olmaya gerek yok!

Yönetici var satar yapar, yönetici var katar yapar!

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Satarak mı yapacaklar, kendi varlıklarından katarak mı yapacaklar onu zamanla göreceğiz.

Ancak ben peşin peşin uyarayım, efsane merhum Başkan Süleyman Seba'nın binbir zorluklarla kulübe kazandırdığı değerleri satmayı kimse aklında bile geçirmesin...

Varlık satmak kaynak yaratmak değil; kaynakları eritmek ve bitirmek olur. Buna da camia asla rıza göstermez.

Sayın Ahmet Nur Çebi verdiği şeffaf yönetim sözünü tutmalı ve mali tabloyu camiaya açık yüreklilikle söylemelidir.

Camianın dinamikleri ancak böyle harekete geçer ve çözüm bulmak kolaylaşır.

Gerçeği yansıtmayan haberlerle kafasını kuma gömen insanlar, sorunları çözmek şöyle dursun daha da ağırlaştırırlar.

Dikkat!