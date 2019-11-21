Satarak mı katarak mı!? – Turgay Demir – Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Turgay Demir Satarak mı katarak mı!?

Satarak mı katarak mı!?

Yeni yönetimle birlikte oluşan sinerji sahaya yansıdı ve da istatistik takıntılarından kurtulunca, kendine geldi.
Şimdi mevcut ortamı korumak ve dahası geliştirmek gerek.
Beşiktaş yönetimi sükunet ortamının kıymetini bilir ve maddi kaynak yaratarak sorunları çözüp, devre arasında iki de transfer yaparsa; yüksekten uçar.
Son dönemde, 105 milyon TL ödendi, FFP işi bitti şeklinde çok fazla haber ve yorum okudum...
Şunu açık yüreklilikle söylüyorum ki, Beşiktaş yönetimi sorunları çözerse en çok sevinenlerden biri ben olurum.
Ancak bu bizim gerçekleri söylememize engellemez.
Dahası başkaları gibi kafamızı kuma gömmemizi de kimse beklemesin.
Çebi yönetimi henüz 105 milyonu bulmuş değil...
Bulunan 3 milyon euro, futbolcu ve personele yapılan kısmi ödemeler var, hepsi bu.
***
Futbolculardan kağıt almış olmak nezdinde olayları çözmeye yetmiyor.
Dahası, 105 milyonu bulduk haberleri de kimseyi kurtarmaz.
Çebi ve ekibi yönetime aday olduklarında tüm sorunları A'dan Z'ye biliyorlardı.
Sevgili Başkan , geçen yönetimde 6.5 yıl görev yaptı ve dahası icra kurulu başkanlığı gibi önemli bir görevi vardı.
Yani, biz bu kadarını beklemiyorduk, umduğumuzdan kötü bir görüntüyle karşılaştık derlerse kimse inanmaz.
Bu arada kulağıma Fulya'daki varlıkların ya da Akaretler'deki eski kulüp binasının satılacağı şeklinde söylentiler geliyor.
Umarım bunlar doğru değildir.
Varlıkları satarak kulüp yönetmek için alim olmaya gerek yok!
Yönetici var satar yapar, yönetici var katar yapar!
***
Satarak mı yapacaklar, kendi varlıklarından katarak mı yapacaklar onu zamanla göreceğiz.
Ancak ben peşin peşin uyarayım, efsane merhum Başkan 'nın binbir zorluklarla kulübe kazandırdığı değerleri satmayı kimse aklında bile geçirmesin...
Varlık satmak kaynak yaratmak değil; kaynakları eritmek ve bitirmek olur. Buna da camia asla rıza göstermez.
Sayın Ahmet Nur Çebi verdiği şeffaf yönetim sözünü tutmalı ve mali tabloyu camiaya açık yüreklilikle söylemelidir.
Camianın dinamikleri ancak böyle harekete geçer ve çözüm bulmak kolaylaşır.
Gerçeği yansıtmayan haberlerle kafasını kuma gömen insanlar, sorunları çözmek şöyle dursun daha da ağırlaştırırlar.
Dikkat!

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 21 Kasım 2019, Perşembe
    1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
    1. SMS: TDE yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
      Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
      Örnek: Turgay Demir'a mesaj göndermek istiyorsanız.
      TDE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
      Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
      Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
      Müşteri Hizmetleri: 444 8881
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN