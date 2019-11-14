Ceza değil ödül verin

Türk futbolunun en büyük sorunu hakemler... Çok net! Dünya futbolu da bu sorundan çok uzak değil ama bizim dışımızdaki futbol ülkeleri en azından gelişmelere ayak uydurup çare arayışlarına destek oluyorlar.

Biz de bu da yok. Misal VAR geldi... Geliş amacı futbolda çok tartışılan gol, penaltı ve ofsayt konularında adaleti sağlamak.

Neredeyse tüm Avrupa, bu konulardaki tartışmaları minimuma indirirken, biz ofsayt dışında VAR'ın bir faydasını göremedik. Özellikle bu sezon tam anlamıyla bir komedi yaşanıyor. Neden!? Çünkü Zekeriya Alp MHK'sı, VAR'a giden hakemi cezalandırıyor!

Dahası hakemi yanlış yere çağıran VAR hakemini de cezalandırıyor... Dolayısıyla VAR biz de artık devre dışı. Kızılca kıyametin kopması da bundan...

En son Beşiktaş-Denizli maçında Özgür Yankaya utanılası yanlışlar yaptı... İki penaltı, bir kırmızı kart güme gitti... Şimdi de Yankaya'nın sözleşmesi feshediliyor... Peki çözüm bu mudur!?

Hayır! Elbette, futbolu bilmeyen hakemlerin sözleşmeleri feshedilmelidir. Buna itirazım yok.

Ama kalıcı çözüm derinlemesine inceleme gerektiriyor.

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Şu bir gerçek ki, FIFA korkartı takan hakemlerimiz yönettikleri Avrupa maçlarında bu tür hatalar yapmıyor ve genellikle iyi puan alıyorlar... Peki neden!? Aynı hakem, burada dökülürken, Avrupa'da nasıl oluyor da iyi maç yönetiyor! Cevabı kısa, net ve basit; orada UEFA var ve gözlemciler asla torpil geçmiyor!

Bizim hakemimiz Avrupa'ya çıktığında gözlemcinin kendisine torpil geçmeyeceğini iyi biliyor, aynı şekilde gözlemcinin kendisinden kimseyi kollamasını beklemediğinden de emin.

Dolayısıyla işine odaklanıyor ve başarılı oluyor.

Bizde durum tam tersi, gözlemciler de hakem camiasından oldukları için ilişkiler çarpışık...

Herkesin bir adamı var ve sahadaki yönetime ona göre not veriliyor. Dolayısıyla hakem maç yönetmekten çok iyi tanıdığı gözlemcinin gözüne girmenin bir yolunu arıyor... Korkacağı bir UEFA yok, korkacağı objektif bir gözlemci de yok. Doğal olarak vuruyor eyyamın dibine..

Kısa vadede kurtuluş yabancı gözlemci kullanmak olabilir ama yetmez, VAR'a giden hakeme ceza yerine ödül tercih edilirse belki başka bazı soruları da çözebiliriz. Ceza yerine ödül daha akıllıca olabilir. Marifet iltifata tabidir, bilirsiniz. MHK'ye tavsiyem şu andaki uygulamadan vazgeçip VAR'ı doğru kullanan hakem ve VAR hakemine artı puan vermeleridir.

Bu yapılırsa belki şu kaotik sezon daha ılımlı geçebilir. Yoksa işimiz zor, benden söylemesi.