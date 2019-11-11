Bu nasıl hakem?

Avrupa'dan üzgün Beşiktaş, Denizlispor engelini tek golle de olsa geçerek milli araya mutlu giriyor.

Denizlispor karşısında maçın başından sonuna kadar oyunu domine geden, öne oynamaya çalışan, kanatları iyi kullanan bir Beşiktaş izledik. Diaby, Adem, Burak biraz dikkatli olsalar ve sahada da bariz penaltıları veren, kırmızı kartlık hareketleri cezalandıran bir hakem olsaydı Beşiktaş güle-oynaya farklı kazanırdı.

Denizlispor, Mehmet hoca yönetiminde eski günlerini arıyor...

Rodellega gibi bir golcüsü olan konuk takım, bu oyuncuyu yeteri kadar topla buluşturamayınca, bir frikik ve iki girişim dışında Beşiktaş kalesinde etkili olamadı.

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Buna karşılık Soldan Rebecho- Caner ve daha sonra N'Koudou ile sağdan ise Gökhan ve Diaby'le yüklenen Beşiktaş, orta alanda da Atiba-Elneny ikilisinin üstün gayretiyle oyunu kontrolünde tuttu.Maalesef sahada yine kötü bir hakem vardı. Üstelik VAR'a gitmeye de korkan, dahası VAR'ın uyarısını da "Ben yeterli görmedim" diyerek geri çeviren bir hakemdi bu.Sormak lazım Özgür Yankaya 'ya, bir oyuncu topu bırakıp rakibinin boynuna kolunu dayarsa bu penaltı değilse nedir?Bir kez daha sormak gerek; arkadan, ayak bileğine tabanla dalan bir oyuncuya hangi kurala göre sarı kart gösterdi...

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Yankaya, futbolu bilmiyor o kesin, futbolun kurallarını ne kadar biliyor, orası da tartışmalı.

Dua etsin Beşiktaş şu maçta puan kaybetmedi, aksi halde, sözleşmesi ciddi bir risk altına girebilirdi.

Her neyse, Beşiktaş yavaş yavaş kendini buluyor ve bu galibiyetle üst sıralardaki iddiasını korumuş oldu. Devre arasında yapılacak iki takviyeyle Kartal çok daha iyi bir takım haline gelebilir.