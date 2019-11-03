Hangisi gerçek!

Maçın bir on beş dakikası var ki üzerine futbol kitabı yazarsın… Önde baskıyla kazanılan top en çabuk şekilde, en doğru oyunculara veriliyor Ve Beşiktaş iki farkı buluyor… Sonunda taraftarların istediği Beşiktaş 15 dakikada istenileni veriyor...

Vida uçuyor, Diaby kasırga gibi esiyor v.s. Ardından kalan 30 dakikada tempo az düşse bile manzara aynı… Elneny kaçırıyor, Lens kaçırıyor, mutlak gollük pozisyonlar güme gidiyor, diğerlerini saymıyorum bile… Şu gollerin birkaç tanesi olsa geçen sezonki 6'lık maçı da geçebilirdi.

İlk devrede Antalya sahada yoktu.

Bahsettiğim bölümde savunmada, risk dolu, saçma sapan kısa paslar yok.

İki pas yapıldıktan sonra öndeki oyuncular toplu buluşturuluyor.

Ve oyun rakip sahaya yıkılıyor.

Yani olması gerektiği gibi… Peki hal böyleyken, "Maç bitti" diyebiliyor muyuz!? Hayır!

Beşiktaş o güveni vermiyor…

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