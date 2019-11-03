Hangisi gerçek! – Turgay Demir – Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
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Hangisi gerçek!

Maçın bir on beş dakikası var ki üzerine futbol kitabı yazarsın… Önde baskıyla kazanılan top en çabuk şekilde, en doğru oyunculara veriliyor Ve iki farkı buluyor… Sonunda taraftarların istediği Beşiktaş 15 dakikada istenileni veriyor...
Vida uçuyor, Diaby kasırga gibi esiyor v.s. Ardından kalan 30 dakikada tempo az düşse bile manzara aynı… Elneny kaçırıyor, Lens kaçırıyor, mutlak gollük pozisyonlar güme gidiyor, diğerlerini saymıyorum bile… Şu gollerin birkaç tanesi olsa geçen sezonki 6'lık maçı da geçebilirdi.
İlk devrede Antalya sahada yoktu.
Bahsettiğim bölümde savunmada, risk dolu, saçma sapan kısa paslar yok.
İki pas yapıldıktan sonra öndeki oyuncular toplu buluşturuluyor.
Ve oyun rakip sahaya yıkılıyor.
Yani olması gerektiği gibi… Peki hal böyleyken, "Maç bitti" diyebiliyor muyuz!? Hayır!
Beşiktaş o güveni vermiyor…

***

İkinci yarı paspas sistemi geri dönüyor.
Atiba Atiba değil, Elneny gitmiş başka biri gelmiş.
Diaby yerinden kıpırdamıyor.
Ljajic boş kale yerine topu tribüne gönderiyor.
Nazım bir kanadı koridora çevirirken Makairu'nun aldığı her top tehlike, biri de gol oluyor.
Umut'tan sağ kanat devşirirken orijinal kanat oyuncusu Lens'i çıkarıp Adem'i sahada tutuyor… Allah'tan 'ı da oyuna aldı da 'un cümbür cemaat hücuma gelmesi önlendi.
Beşiktaş bildiğin dökülüyor, Antalya'nın bunaltıcı baskısı en sonunda Karius'un ayaklarından dönüyor.
Ve güle oynaya alınabilecek üç puanı alırken kan-ter içinde kalıyor.
Hangisi gerçek, hangisi rüya karar sizin!

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 03 Kasım 2019, Pazar
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