Beşiktaş ezdi

Galatasaray bu yenilgiden ders alır mı bilmem ama Beşiktaş almalı! En başta da Abdullah hoca... Bu takım kendi yarı sahasında top çevirerek beklemez, bekleyemez. Bu durum her şeyden önce genlerine aykırı.

İşte dün transfer şampiyonu Galatasaray karşısındaki manzarayı gördük. Öne oynayan Beşiktaş hem karşı kalede çok pozisyon buldu, hem kendisi pozisyon bulmadı.

Hikaye bu kadar basit; Beşiktaş öne oynamalı.

En önde gencecik Umut var ve sağ-sol kanattaki Lens'le Diaby'de hiç icraat yok. Buna rağmen her topa vurdu Umut, kimine iyi vurdu, kimine kötü ama vurdu.

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Caner haftalardır bu takımın en iyisi ama işler kötü gidince o da yuhalanmıştı. Dün yine muhteşem bir orta yaptı ve golü attırdı. Ligin asist kralı olacak vesselam.

Beşiktaş muhteşem oynadı, Mete Kalkavan maçın üstünü, başını kırıştırmadı, gördüğünü çaldı, hak edene kartını çıkardı. Hal böyle olunca pozisyon bulamayan bir Galatasaray ve rakip kale önünden ayrılmayan bir Beşiktaş izledik.

Umut biraz tecrübeli olsa skor farklı da olabilirdi.

Galatasaray'ın en kritik oyuncuları Belhanda yine sahada yoktu, Feghouli ona keza. Babel'i ise deyim yerindeyse Beşiktaş'ın muhteşem taraftarı taca çıkardı.

Falcao Galatasaray'ın ayarını bozdu, Belhanda ve Feghouli işi bıraktı. Gerçek bu. Tabii görmek isteyenler için.

Peki bu galabiyet Beşiktaş'ı yarışa ortak eder mi; eğer Avcı eski sisteme dönmez ve takıma öne oynama izni verirse neden olmasın!?