Zafer değil ders

Beşiktaş, Galatasaray'ı yenerek hem moral buldu, hem yeni yönetime hoş geldin dedi, hem de Abdullah Avcı kredisini uzattı.

Derbi maçta oyuncular bildiklerini oynadılar bu çok net.

Dolayısıyla kötü giden takımın rahat bırakıldığı zaman neler yapabileceğini herkes gördü.

Bundan sonra Abdullah Avcı sistemi eskiye döndürür ve işler yine kötü giderse, kimseye derdini anlatamaz.

Artık eksik veya sakat oyuncular da mazeret değil, kadro zayıflığı hiç değil.

Sekiz eksikle transfer şampiyonu Galatasaray'ı yeniyorsan benim kadrom yetersiz diyemezsin.

Antalya maçında Abdullah Avcı kendini sorgulamış, hatalarını görmüş mü bunu test edeceğiz. Hala Beşiktaş'ı istatistik için oynatan bir teknik adam görürsek, yandı gülüm keten helva!

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Beşiktaş istatistiklere oynamaz, kazanmaya oynar bu kadar basit.

Bu takım öyle oynadığı zaman ve doğru oyuncularla kurgulandığında, şampiyonluk için iddialı bir konuma gelebilir.

Sevgili Abdullah Avcı kardeşime tavsiyem, en azından bu sezon matematik, fizik, istatistik muhabbetini bir kenara bıraksın.

Futbolda rakamların önemi vardır ama tabelaya yazılı olanların önemi vardır hocanın not defterine yazılanların değil.

Sol kanatta ve Pedro Rebocho ve Caner Erkin bana göre vazgeçilmez ikili oldular.

Sağ kanatta arkada Douglas ve sakatlığı geçince önde Gökhan Gönül yapmak, şu anda en pragmatik çözüm gibi görünüyor.

Jeramain Lens ve Tyler Boyd umutsuz vaka görünümünde oldukları için bana göre en basit ve etkili çözüm bu.

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Antalyaspor maçında hoca derbi zaferinden gerekli dersleri çıkarmış mı, çıkarmamış mı göreceğiz.

Umalım ki çıkarmış olsun.

Öte yandan Beşiktaş yönetimi Ocak ayına kadar yapması gereken ödemeler için maddi kaynak bulma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bildiğim kadarıyla acil gerekli olan 105 milyonluk ödemenin şu ana kadar sadece 25 milyon liralık bölümü ödendi.

Yabancı oyunculara Eylül alacaklarının %70'i, yerli oyunculara ise %20'si ödendi diye biliyorum.

Yönetimi bu konuda Ahmet Nur Çebi başkanı yalnız bırakırsa, işler sarpa salabilir.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu konuda yoğun bir mesai harcadığını biliyorum.

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Umalım ki çalışmaları sonuç versin ve Beşiktaş dar boğazdan çıkıp bir nefes alabilsin.

Aksi halde tekrar ödeme sorunları yaşamaya başlarsa takımın da ekseni kayar buna dikkat etmek lazım.

Beşiktaş büyük bir camia ve böyle sorunları aşabilecek imkanları da var, yeter ki camiada birlik sağlansın ve bir sinerji oluşturulsun.

Umarım yönetim bu konuda da önemli adımlar atar ve başarılı olur.

Çünkü ekonomik başarı ve sağdaki görüntü birlikte bir anlam ifade ediyor ve dahası birbirlerini etkileyebiliyorlar.

Birinden biri kötü giderse, diğerini çözmek de zorlaşır.

Çok açık söylüyorum; işi hiç kolay değil.

Allah; Ahmet Nur Çebi'nin yardımcısı olsun.