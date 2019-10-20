Eski Beşiktaş yok

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'nın istediği oyunu oynayabilmesi için kadrosunda Emre Belözoğlu'nun olması lazım ama yok...

Avcı'nın pas ve topu geri kazanma konusundaki istatistik takıntısı takımı öyle bir etkiledi ki oyuncular öne oynama cesaretini kaybetti...

Deyim yerindeyse hocanın istatistik konusunda 'gözünü doyurmaya' çalışıyorlar... Risk alan yok, adam eksilten yok, çok mecbur kalmadıkça şut deneyen bile yok...

Caner yılların tecrübesi ile sisteme isyan edip öne oynamayı zorlarken, Atiba tamamen "istatistik yaparak" yana-geriye oynuyor... Bir de topla buluştuğu anda kaleye dikine giden Diaby var... Zaten durağan dakikalarda tek pozisyonu da o yakaladı.

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İkinci yarıda Adem'in oyuna girmesiyle Beşiktaş baskı kurdu.

Burada bir not düşmek istiyorum...

Yanımda oturan meslektaşım Orhan Yıldırım'a maçın ilk dakikasından itibaren hakemle ve rakiple didişen Sedat Ağçay'ın takımına zarar verdiğini söylüyorum.

İşte o Sedat durduk yere hakemler inatlaşıp kendini attırdı! Pes! En başta takımına ihanet ediyorsun.

Ankaragücü zayıf bir takım.

Ancak Beşiktaş'ın da bu zafiyetten faydalanacak hali yoktu.

Güven ne yaptığını bilmiyor, Burak da çıkana kadar son derece etkisizdi.

Yakalanan en net pozisyonda Diaby topu boş kaleye atamadı, ardından Umut karşı karşıya kaçırdı.

Hal böyle olunca iki puan daha gitti... Ben oyuncuları bu kadar formsuz olmalarını kafalarının karışık olmasına bağlıyorum.

Bu sistem inadı devam ettikçe Beşiktaş hiçbir zaman eski Beşiktaş olamaz... Beşiktaş'ta başkanlık seçimi var... Yeni başkan ister Adalı, ister Çebi, ister Tekinoktay olsun; mutlaka futbolcularla toplantı yapıp onları dinlemelidir.

Abdullah Avcı hatalarını göremiyor, en iyi futbolcular bile sıradanlığa evrildi hoca farkında değil!

Muhtemelen şikayetlerin hepsi hocayla ilgili olacaktır.