Realist olmak

Beşiktaş'ta, Galatasaray galibiyeti ile birlikte başlayan olumlu hava devam ediyor. Abdullah hoca belli ki kendini sorguladı, yine belli ki onun bu sorgulamasından sonra bazı oyuncular da aynı şey yaptılar ve ortak noktada bir buluşma sağlandı. Olması gereken bu, yanlışsa ısrar edilmez edilirse mutlaka tepki koyanlar olur ve o tepkinin de kimseye faydası olmaz.

Antalyaspor maçının ilk yarısında oynanan futbol, takım içinde bazı şeylerin değiştiğinin kanıtı. Üçlü savunmadan vazgeçildi, ve Rebocho hak ettiği formayı aldı. Diaby etkisiz kaldığı kanattan kurtuldu. Bunların hepsini sezon başında görebilse Beşiktaş bugün zirvede olurdu.

Biz en sert şekilde eleştirdik, bazı oyuncular ister istemez tavır koydular, Avcı kendini sorguladı ve sistemi törpüleyerek doğruyu buldu.

Artık Beşiktaş için daha iyi şeyler söyleyebiliriz. Sezon başından beri kadro yetersiz muhabbetler yapanlar da sanırım artık gerçeği görmüşlerdir.

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Beşiktaş'ta dünyanın en güçlü kadrosu yok bunu biz de biliyoruz ama sezonun ilk haftalarında oynanan rezil futbolu oynayacak kadar da aciz değil bu futbolcular. Son üç haftadaki manzara herhalde kör olana bir de bu gerçeği göstermiştir.

Artık top Abdullah hocada.

Futbol istatistik oyunu değildir, istatistikler futbolun içinde küçücük bir parçadır. Siz bütün gerçekleri bir yana bırakıp istatistik üzerine takım kuramaz, sistem geliştiremezsiniz.

Bunu yapmaya çalışıyorsanız karşınıza çıkacak manzara ilk haftalardaki kötü futboldur. Sanırım bundan sonra en azından işin bu kısmını konuşmak zorunda kalmayacağız, çok şükür.

Beşiktaş'ın oyunu daha fazla nasıl gelişir; bana göre önümüzdeki dönem konumuz bu olmalı.

Klasik kanat oyuncularını kullanmak mı, Caner ve Gökhan Gönül'ü ön tarafta kullanıp başka bir pencere açmak mı, mesela bunu tartışabiliriz.

Lens, Boyd ve N'Koudou beklenen noktaya gelemezse benim tavsiyem Gökhan-Caner ikilisidir.

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Ancak bundan daha elzem olan çok çok çok mecbur kalmadıkça devşirme kahramanlar yaratmaktır.

Öndeki kanat oyuncusu arkada oynayabilir ve bunun tersi de mümkün ama kalkıp merkez oyuncuları kanatlarda kullanmaya çalışmak, akıl yolundan uzaklaşmaktır. Antalya maçının ikinci yarısında maalesef Abdullah Avcı, Umut'u sol kanata çekerek bu hatayı yapmıştır.

Bunlar Amerika'yı yeniden keşfetme çabalarıdır ve istisnalar hariç sonuç vermez. Beşiktaş şampiyonluk yarışının içinde olacak ve Avrupa'daki kötü görüntüsünü Braga maçıyla birlikte değiştirecekse teknik direktör Abdullah Avcı realist olmak zorundadır. Hoca bunu yapar yönetim de görevlerini yerine getirirse bu takım hedeflerine koşarak ulaşır.