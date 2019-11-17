Saha kasaya bakar!

Beşiktaş'ta saha içinde işler düzelmeye başladı. Abdullah Avcı'nın üçlü savunmadan vazgeçmesi, devşirme stoper üretmek yerine Roco'yu kullanması ve Diaby'nin forvet arkasına geçmesi, manzaranın değişmesine yetti.

Şimdi önemli olan mevcut durumu korurken devre arasında en az iki takviye (Bir forvet-bir kanat oyuncusu) yaparak şampiyonluğu daha iddialı bir şekilde kovalamak.

Bunun yolu en başta maddi kaynak yaratmaktan geçiyor. Kongre öncesi açıklandığı üzere Beşiktaş'ın Aralık ayına kadar 105, Ocak-Mayıs arasında ise yaklaşık 350 milyon liraya ihtiyacı var.

Bu para henüz bulunmuş değil. Finansal Fair Play için Aralık'a kadar öteleme yapıldı. Önce bu konu halledilecek ki, ardından transfer için bütçe ayrılabilsin.

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