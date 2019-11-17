Saha kasaya bakar! – Turgay Demir – Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Yazarlar Turgay Demir Saha kasaya bakar!

Saha kasaya bakar!

'ta saha içinde işler düzelmeye başladı. 'nın üçlü savunmadan vazgeçmesi, devşirme stoper üretmek yerine Roco'yu kullanması ve Diaby'nin forvet arkasına geçmesi, manzaranın değişmesine yetti.
Şimdi önemli olan mevcut durumu korurken devre arasında en az iki takviye (Bir forvet-bir kanat oyuncusu) yaparak şampiyonluğu daha iddialı bir şekilde kovalamak.
Bunun yolu en başta maddi kaynak yaratmaktan geçiyor. Kongre öncesi açıklandığı üzere Beşiktaş'ın Aralık ayına kadar 105, Ocak-Mayıs arasında ise yaklaşık 350 milyon liraya ihtiyacı var.
Bu para henüz bulunmuş değil. için Aralık'a kadar öteleme yapıldı. Önce bu konu halledilecek ki, ardından transfer için bütçe ayrılabilsin.

***

yönetimi kaynak arayışını sürdürüyor. Şu ana kadar , loca gelirleri dışında ekstra bir kaynak bulunmuş değil.
Ancak bulunması gerekiyor. Belki, sponsorlarla kriz döneminde yapılan sözleşmeler güncellenebilir, bu da bir kaynak anlamına gelecektir.
Olmadı, yöneticiler kendi ceplerinden köprü kredi yaratmak durumundalar.
Tüm yük Başkan Çebi'nin üzerine kalırsa bu iş sarpa sarar. Maddi sorunlar yönetimini bitirdi.
Çünkü kasa tam takır olunca sahadaki görüntü de bozuluyor. Hazır işler düzelmişken yakın tarihten ders alıp çare bulmak çok önemli.
Yoksa ligin ikinci yarısında Beşiktaş eski sorunlarını tekrar yaşayabilir.
Yöneticilerin şikayet etme hakları yok, çünkü aday olduklarında mali yapının ne derece bozuk olduğunu biliyorlardı.
Şimdi çözüm üretme zamanı. Bu çözüm, hem kulübü FFP'den kurtarmalı, hem de takımı daha iyi motive edip şampiyonluk yarışına ortak edecek bir çözüm olmalı.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 17 Kasım 2019, Pazar
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