Severim serçeleri! – Turgay Demir – Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Turgay Demir Severim serçeleri!

serçeleri!

serçeleri, yumuşaktır pençeleri misali bir rakip ...
Üstelik kazanmak zorunda değiliz!
Dahası kazandık mı, 'nın puan kaybetmesi halinde bonusu da var... Bayılırım böyle Milli maçlara...
Stres yok, keyfim yerinde, genç yıldız adayları sahada. Daha ne ola ki...
hoca hem milli tecrübelerini arttırmak, hem de kendi sistemine adapte etmek adına bazı alternatif oyuncuları sahaya sürdü, iyi de yaptı.
Bu vesileyle da artık resmen milli oyuncumuz oldu.
Haydi hayırlısı.
Andorra, sıradan bir takım ama takım.
Birlikte oynamaya çalışıyorlar. Gol yeseler de bozulmak gibi bir zaafları yok.
Yenilmeye o kadar alışmışlar ki, skor tabelası onları hiç ilgilendirmiyormuş gibi umarsız ama bir o kadar da inatçılar.
İlk maçta 'da çok zorlanmıştık.
Bu defa kolay oldu. Genç Enes önce diziyle kaleciden döneni tamamladı, sonra kendi aldığı penaltıyı, kendi gol yaptı.
Sonra... Sonrası çayda çıra...
Şenol hoca Gereksiz yan ve geri pasları görünce biraz gerildi.
Hoca için rahat batıyor Hoca için rahat maç yok çünkü işini çok seviyor.
Helal olsun. Dün Yusuf etkisiz kalınca ilk yarıda Güneş Sistemi tam olarak çalışmadı.,Yine de sıkıcı top çevirmeler sonucunda iki kez boşluk bulup öne top attık ve biri gol, diğeri de penaltı oldu.
Sonrası bildiği çayda çıra..
Ahmet Kutucu çok akıllı, çok teknik Almanlar'a nasıl kaptırmadık şaşırdım.
Emeği geçenleri kutlarım.
Sonuç olarak final biletini almış olmanın rahatlığıyla Andorra engelini kolay geçtik...
Darısı Avrupa'yı sallayacağımız finallere... Biz erdik muradımıza, bizi seven çıksın kerevetine.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 18 Kasım 2019, Pazartesi
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