Lens kurtardı!

Önce klasik geyiğimizi yapalım; kötü oynarken kazanmak önemli!

Kasımpaşa maçın başında on kişi kaldı ve Beşiktaş maalesef yürüyerek oynadığı için rakibini yormak şöyle dursun, yumurta kapıya gelene kadar maçın gidebileceğini bile fark etmedi.

Kasımpaşa eksik haliyle iki gol attı Beşiktaş'a… Adam kovalamayan, topsuz oyunda hiç olmayan Quaresma'yı da eklerseniz sekiz kişilik takımı yoramadı Beşiktaş.

***

Abdullah hoca baktı maç gidiyor, Güven, Umut, Lens derken elinde ne var, ne yoksa ortaya koydu.

Oysa maçın başından beri forvet arkasında pinekleyen Ljajic'i görse, dahası bu oyuncunun biraz beklemesi gerektiği gerçeğini kabul etsin, bu maç böyle sıkıntılı hale gelmezdi.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda on numara oynayacak tek oyuncu Diaby, Ljajic ancak Diaby'nin yedeği olur.

Bu gerçeğe kafa tutmak, duvara kafa atmakla aynı şey.

Hem Ljajic sırıtıyor, hem de Diaby sağ kanatta eriyip, bitiyor.

Şenol hoca döneminde Oğuzhan'la Tolgay'ı aynı otobüste bile yan yana oturtmam diye diye dilimizde tüy bitmişti.

Anlaşılan benzer şeyleri Diaby- Adem ikilisi için de söylemek zorundayız.

Taa ki, Avcı gerçeği görene kadar.

Uzatmayalım, Beşiktaş kötü oynadı, resmen yürüdü ve son dakikalarda Lens'in (inanılır gibi değil ama doğru Lens maç kazandırdı) yaptığı büyük katkıyla ALTILI'yı bulup zirveye odaklandı.

Hadi bakalım hayırlısı.