Şampiyonluk sırları

Şampiyonluk kelimesinin her harfinde bir sır gizli...

Aslında şifreli bir kelime bu... Siz sadece şampiyonluk dersiniz ama hiç bir zaman SADECE değildir...

Sezon başında yapılan kadro planlaması, teknik adam seçimi, uyumlu, homojen yapıda bir takım kurmak, şampiyonluğun sırlarından bazıları... Camiayı kenetlemek, taraftarın arkanızda durması, sağlam bir lobiniz olması, algı operasyonlarına karşılık verecek bilgi, tecrübe ve cesarete sahip olmanız diğer sırlardır...

Bu sırların içinde, maalesef gördüğünü çalmak yerine, sinyal bekleyen bazı hakemlerin maçlarınıza verilip verilmemesi de önemli yer tutar.

Yani kolay değildir şampiyonluk...

Çünkü futbol asla sadece futbol değildir...

* * *

Beşiktaş 6 haftadır kazanıyor, şampiyon olabilir mi!? Herkesin, en azından bana sordukları soru bu...

Onlara hep şunu söylüyorum; neyi, ne kadar doğru yaptığınızla ilgilidir bu sorunun cevabı.

Yukarıda saydıklarımın üzerine pragmatik, yani duruma göre kadro yapan, oyunu iyi okuyan, ön yargılarına esir olmayan, antrenman futbolcusuyla, maç futbolcusunu iyi tespit edebilen teknik adam da şampiyonluk için çok ama çok önemlidir. Kendisine korkak denilmesini bile göze alıp doğruları yapabilecek bir teknik adam birçok şeyi çözebilir.

Misal, Beşiktaş'ı Kadıköy'de Fenerbahçe derbisine, kanat bekleri olarak Rebecho-Douglas, orta saha kanatları olarak Caner-Gökhan'la çıkarmaktır pragramatik teknik adamlık... İsimlere değil icraatlara bakarsanız, bu aklın yoludur...

Beşiktaş takımında oyunu en iyi okuyan, en iyi ortaları yapan ve en doğru yerlere boş koşular yapan iki oyuncu Caner ve Gökhan'dır... Ancak siz bu dediğimi yaptığınız anda KORKAK damgası yersiniz, öte yandan muhtemelen maçı da kazanırsınız...

* * *

Derbi sadece bir örnek, başka bir maça dört 10 numarayla çıkmanız gerekir, bunu yaptığınızda da HAYALPEREST, savunma güvenliğini unutan, rakibi küçümseyen adam olursunuz.

Şampiyonluk diğer her detayın dışında teknik adamın gösterebileceği bu cesaretlere bağlıdır. Doğru zamanda, doğru oyuncularla, doğru oyunu oynamak.

Avcı her maç cesaretle, rakibe göre kadro seçimi yaparsa Beşiktaş bu kadrosuyla da şampiyon olabilir.