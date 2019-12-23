F.Bahçe hak etti

Lafın kestirmesini söyleyelim, ilk yarıda berbat bir Beşiktaş vardı sahada. İki pas yapamayan, ayağındaki topa sahip olamayan, Fenerbahçe'nin enerjisine sahanın hiç bir yerinde karşılık veremeyen, ikili mücadelelerin neredeyse tamamını kaybeden bir Beşiktaş'tı bu... Sebebi nedir bilemem ama kesinlikle derbiye iyi motive olamamıştı Beşiktaş.

Sahaya çıkan on bir bana göre son derece mantıklıydı.

Fenerbahçe iki kanadını boş bırakmışken (birinde Deniz, diğerinde Tolga) Kartal'ın iki kanattan sağlam bindirmeler yapması ve pozisyon bulması işten bile değildi.

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Gelin görün ki, ilk 45'te Atiba- Elneny'i başta yürüyecek hali olan kimse yoktu.Diaby ayağında top tutamadı, Sahada Beşiktaş adına, ne yaptığını bilen tek kişi yoktu. Lens'in getirdiği üç topu dışında Beşiktaş kaleye gidemedi.İkinci yarıda Ozan ve Gustavo yorulunca Beşiktaş oynar gibi yaptı.İlk yarıdaki kötü oyuna rağmen skoru 2-1 olunca umutlar sürüyordu.Ancak Fenerbahçe, klas golcüsü Vedat'la üçüncü golü bulunca Beşiktaş adına yapacak çok şey kalmadı.

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