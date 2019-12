Bir tane yetmez!

Beşiktaş'a en büyük hizmeti veren Atiba, en çok çile çeken oyuncu olmuştur aslında. Fikret Orman döneminde, sözleşmesi en son önerilen, en son imzalanan, en az para önerilen hep Atiba olmuştu...

Her şeye rağmen hiç küsmedi ve her zaman elinden gelenden fazlasını yapmak için çaba harcadı...

Dün kariyer zirvesiydi sanırım, üç asist yaptı, bir gol atmasa gerçekten yazık olurdu, onu da attı.

Çıkaralım şapkaları ve şuraya bir adam ismi yazalım: ATİBA!

H H H

Hamza hoca nasıl bir antrenman yöntemi izliyor bilemem ama oyuncuları tatlı sert oynamakla, tekme tokat oynamayı, itiraz etmekle, küfür etmeyi karıştırıyorlar.

Maçın hemen başı, Dibay'nin ayağına basıldı, GIK demedi, oysa o da dakikalarca itiraz edip kendini attırabilirdi! Benzer bir durum Gençlerbirliği oyuncusu Nadir'in başına geldi ve kendisine yapılan faul verilmedi! İtirazın bini bi para, yetmedi bir de küfür... Eeee sen atılmayacaksın da kim atılacak be arkadaş!

H H H

Beşiktaş taraftarı bu kırmızıda ve ardından VAR'la gelen kırmızıda hakem Aydınus'u protesto ettiler...

Kararlar yanlış olduğu için değil, geçen hafta gidilmeyen VAR'a bu kez gidildiği içindi bu protestolar; anlayana...

Beşiktaş iyi oynamıyor... Çünkü sadece bir tek Atiba'sı var...Eee koca lige de bir Atiba yetmez, yetmiyor... Diaby ayağına gelen her topta kariyerini inkar etti... Ljajic tamamen al gülüm-ver gülüm oyuncusu oldu. Rakip dokuz kişi kalınca ceza sahası önüne kümelenmiş, şut atan yok, araya kaçan yok, risk alan yok.

Bu şartlarda Atiba farkıyla kazandı Beşiktaş ama bu böyle gitmez. Benden söylemesi.