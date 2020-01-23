2. Lüleburgaz faciası (!)

Önce Dadaşlar'ı tebrik edelim, harika oynadılar ve turu geçmeyi hak ettiler...

Bu maçın başında gelen gol beni 1979-80 sezonuna götürdü. Beşiktaş alt lig temsilcisi Lüleburgazspor'la eşleşmişti. Bu maçtan önce futbolcular isyan bayrağını çekip, teknik direktör Serpil Hamdi Tüzün'ün görevden alınmasını istemişler ama yönetim kabul etmemişti. O maçın 19. saniyesinde gol yedi Beşiktaş ve sonra hocası istifa etmek zorunda kaldı.

Diyeceksiniz ki şimdi de öyle mi olur, bilemem ama böyle gitmez onu bilirim.

Beşiktaş, hem de son derece açık futbol oynayan Erzurumspor karşısında, kendi sahasında bu hallere düşüyorsa, birilerine fatura kesilmesi lazım.

Abdullah Avcı'yla olmuyor!

Beşiktaş elbisesi hocaya bir beden büyük geldi. Rakamlara takılarak, bireysel ya da takım performans analizleriyle iyi futbol oynatmayı düşünmek hayalcilikti.

Bana göre bu sevdaya bir nokta koyma zamanı geldi de geçiyor bile.

Avcı da ısrar etmemeli, olmayınca olmuyor... Olacak gibi de değil...