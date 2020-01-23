2. Lüleburgaz faciası (!) – Turgay Demir – Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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Haberler Yazarlar Turgay Demir 2. Lüleburgaz faciası (!)

2. Lüleburgaz faciası (!)

Önce Dadaşlar'ı tebrik edelim, harika oynadılar ve turu geçmeyi hak ettiler...
Bu maçın başında gelen gol beni 1979-80 sezonuna götürdü. alt lig temsilcisi Lüleburgazspor'la eşleşmişti. Bu maçtan önce futbolcular isyan bayrağını çekip, teknik direktör Serpil Hamdi Tüzün'ün görevden alınmasını istemişler ama yönetim kabul etmemişti. O maçın 19. saniyesinde gol yedi Beşiktaş ve sonra hocası istifa etmek zorunda kaldı.
Diyeceksiniz ki şimdi de öyle mi olur, bilemem ama böyle gitmez onu bilirim.
Beşiktaş, hem de son derece açık oynayan Erzurumspor karşısında, kendi sahasında bu hallere düşüyorsa, birilerine fatura kesilmesi lazım.
'yla olmuyor!
Beşiktaş elbisesi hocaya bir beden büyük geldi. Rakamlara takılarak, bireysel ya da takım performans analizleriyle iyi futbol oynatmayı düşünmek hayalcilikti.
Bana göre bu sevdaya bir nokta koyma zamanı geldi de geçiyor bile.
Avcı da ısrar etmemeli, olmayınca olmuyor... Olacak gibi de değil...

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 23 Ocak 2020, Perşembe
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