Kayıp aranıyor!

Beşiktaş ligin ilk yarısındaki görüntüsünden çok şey kaybetmiş; en başta da özgüvenini.

Diaby, Adem, Elneny, Roco, Burak, ters kanatta oynayan Caner, hangi birini sayayım, Vida, Gökhan ve Atiba'yı ayır gerisini yok say.

Diyeceksiniz ki, N'Koudou çok çalıştı; doğru ama boş çalıştı, bal yapmayan arı gibiydi...

Karius'a gelince, yediği ilk gol amatör kümede bile yenmez. Sonra kurtardıkları da var derseniz; o kadarını da yapsın bir zahmet.

Abdullah Avcı çok gereksiz risk alıyor ve bunu yaparken da akıl yolundan ayrılıyor...

Diaby var, "bir yere göndermeyin" dediğin Boyd var ama sen Caner'i sağ kanatta kullanıyorsun!

Akıl alacak iş değil...

Beşiktaş kötü, formsuz, moralsiz, özgüvensiz ve bu şartlarda yarışın içinde kalma şansı yok. Taraftar maçın sonlarına doğru Sergen Yalçın türkülerini söylemeye başladı bile... Arkası gelecektir... Önce hesap hocadan sorulur malum, sonra da yönetim geçer hedef tahtasına. Beşiktaş hedefsiz kalırsa, gözler hedef tahtasına döner..

Sivasspor ne kadar motive olmuş, kenetlenmiş ise Beşiktaş o derece dağınık.

Hazır söz Sivasspor'a gelmişken Yiğido'nun hakkını Yiğido'ya verelim...

Çok iyi oynadılar, çok iyi mücadele ettiler. Eksik kalmalarına rağmen oyun disiplininden kopmadılar.

Bana göre bu maçta galibiyeti hak ettikleri gibi ligde bulundukları yeri de hak ediyorlar. Helal olsun.

Hakem Ali Şansalan genel olarak iyi maç yönetti ama Burak Yılmaz'a yapılan faulleri ve bir penaltıyı es geçmesi büyük hataydı.

Sivassporlu oyuncu topla oynamayı aklından bile geçirmezken kalçasıyla Burak Yılmaz'ı düşürdü. Bu penaltı olmalıydı.