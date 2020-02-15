Elbette göreve yeni başlamış bir teknik adamı baskı altına almak gibi bir derdimiz yok ama yolun başında uyarmak da bizim boyun borcumuz.

Beşiktaş takımı 4-1-4-1 şeklinde dizilmez! Neden derseniz, şundan; bu kadroda iki yönlü oyuncu yok denecek kadar az, hatta Atiba dışında yok... Öyleyse orta sahaya destek beklemek ne kadar mantıklı, varın siz düşünün!

Abdullah Avcı'nın yanlış sistem ısrarıyla aylarca uğraştık umarım Sergen Yalçın kardeşim de bu konuda inat etmez. Çünkü bu sistemde rakip kalede baskı kurmak zor, orta sahada oyunu tutmak imkansız, Atiba'nın pili bittiği anda rakip takım üzerinize yağmur gibi yağar. Nokta...

Sergen hocanın Lens'i kanat beki olarak kullanması akıllıcaydı, en azından denedi... Beşiktaş kötü değildi fakat Boateng gibi bir silahı bu sistemde kullanmak imkansız olduğu için harcanan enerji tabelaya yazılamadı. Mert Günok sezon rekorunu kırıp 7 kurtarış yapmış, yani daha çok pozisyon bulan Beşiktaş... Peki atan kim? Başakşehir! Neden!? Çünkü orta alandaki Atiba-Elneny duvarı bozulduğu için arkada derin boşluk bırakıldı. Hikaye bu kadar basit.

Beşiktaş kazanabilirdi de ama inanın bana bu sistemle kazanmak çok kolay değil. Bu sistemle rakip kaleye gider, kapıyı tıklar geri dönersiniz, kapıyı zorlama şansınız yok. Çünkü, ikinci, üçüncü bindirmeyi yapmanız hayal ötesi.

Uyarması benden... Beşiktaş, Boateng'i forvet arkasında kullanmalı ve orta sahadaki Atiba- Elneny (Dorukan ya da bir başkası) duvarını bozmamalı. Çünkü binayı ayakta tutan ana kolon orası.