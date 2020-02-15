4-1-4-1 olmaz! – Turgay Demir – Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Yazarlar Turgay Demir 4-1-4-1 olmaz!

-4-1 olmaz!

Elbette göreve yeni başlamış bir teknik adamı baskı altına almak gibi bir derdimiz yok ama yolun başında uyarmak da bizim boyun borcumuz.
takımı -4-1 şeklinde dizilmez! Neden derseniz, şundan; bu kadroda iki yönlü oyuncu yok denecek kadar az, hatta Atiba dışında yok... Öyleyse orta sahaya destek beklemek ne kadar mantıklı, varın siz düşünün!
'nın yanlış sistem ısrarıyla aylarca uğraştık umarım kardeşim de bu konuda inat etmez. Çünkü bu sistemde rakip kalede baskı kurmak zor, orta sahada oyunu tutmak imkansız, Atiba'nın pili bittiği anda rakip takım üzerinize yağmur gibi yağar. Nokta...
Sergen hocanın Lens'i kanat beki olarak kullanması akıllıcaydı, en azından denedi... Beşiktaş kötü değildi fakat Boateng gibi bir silahı bu sistemde kullanmak imkansız olduğu için harcanan enerji tabelaya yazılamadı. sezon rekorunu kırıp 7 kurtarış yapmış, yani daha çok pozisyon bulan Beşiktaş... Peki atan kim? ! Neden!? Çünkü orta alandaki Atiba-Elneny duvarı bozulduğu için arkada derin boşluk bırakıldı. Hikaye bu kadar basit.
Beşiktaş kazanabilirdi de ama inanın bana bu sistemle kazanmak çok kolay değil. Bu sistemle rakip kaleye gider, kapıyı tıklar geri dönersiniz, kapıyı zorlama şansınız yok. Çünkü, ikinci, üçüncü bindirmeyi yapmanız hayal ötesi.
Uyarması benden... Beşiktaş, Boateng'i forvet arkasında kullanmalı ve orta sahadaki Atiba- Elneny (Dorukan ya da bir başkası) duvarını bozmamalı. Çünkü binayı ayakta tutan ana kolon orası.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 15 Şubat 2020, Cumartesi
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