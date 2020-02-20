Beşiktaş ligin tepesine pamuk ipliğiyle bağlı, Trabzonspor ise şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürüyor.

Yani her iki takım için de ÜÇ PUAN altın değerinde. İki takımın oyun karakteri de hücum futboluna uygun...

Yetenekli oyuncuları var...

Yani hakem izin verirse, kora kor bir mücadele, bol pozisyonlu, çata çat oynanan bir maç izleriz. Daha doğrusu izlerdik!

Hakemin Fırat Aydınus olduğu açıklanana kadar yukarıdaki gibi düşünüyordum, şimdi düşünmüyorum.

İyi mücadeleye, iyi futbola, bol pozisyona veda edebiliriz; MHK, tüm bunların önüne Fırat Kalkanı koydu!

Aydınus bu 90 dakikanın yarısını, oyunculara durduk yere nasihat ederek yer, bitirir. Kalan yarısında da, zırt-pırt düdük çalıp oyunu keserek, futbolu futbol olmaktan çıkarır. Bu şartlarda kim bir gol atarsa o işi bitirir.

MHK korktu ve maçı kontrollü yönetecek bir hakemi tercih etti.

H H H

Muhtemelen beraberlik olacaktır.

Kime yarar derseniz bana göre kimseye yaramaz.

Trabzon bu maçı kazanırsa yürür gider, Beşiktaş kazanırsa ligin tepesine pençe atabilir.

Fırat Aydınus bu risklerin hiçbirine girmeyeceği için artık en büyük ihtimal beraberliktir.

Kime yazık olur derseniz, her iki takıma da yazık olabilir derim.

Bu sorunun tam cevabını ancak maçı izlerken vereceğiz.

Cesur bir MHK, gördüğünü çalan, ikili mücadeleye izin veren, hızlı oyundan korkmayan bir dinamik hakem atar ve gücü yeten kazansın derdi, diyemediler.

MHK bana göre tüm beklentisini beraberliğe yatırmış görünüyor. Oysa o beraberlik Beşiktaş'ı yarıştan koparır, koşarak şampiyonluğa giden Trabzonspor'un da hızını keser.

MHK'nın da istediği bu sanırım.

İşin hakem tarafını bir yana bırakırsak son haftalardaki formuyla Trabzonspor derbinin favorisidir.

Sörloth büyük bir silah ve bunun dışında da Trabzonspor'un ön tarafı çok daha iyi.

Beşiktaş'ın bu maçı, bu şartlarda kazanabilmesi için çok iyi bir Burak, çok iyi bir Atiba, çok iyi bir Boateng olmalı.

Dahası Sergen hoca 4-1-4-1 dizilişinden vazgeçip orta sahayı kalabalık tutmalıdır.

Orta saha Trabzonspor'a bırakıldığı anda maç gider.

Benden söylemesi... turgay.demir@fotomac.co