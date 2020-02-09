Hoş geldin Bitanem!

Bu satırların yazarı; "Beşiktaş kadrosu bu kadar da kötü değil ama Avcı inadından vazgeçmezse küme bile düşebilir" derken, masal anlatanlar şimdi ne diyorlar çok merak ediyorum!

Hani sistemsel bir sorun yoktu, hani Avcı doğru sistemle oynatıyor ama Beşiktaşlı oyuncular OYNAYAMIYORLARDI!

Ligin ilk yedi haftasında kaleye gidemeyen, kalesine gelen her pozisyon gol olan Beşiktaş, kimin eseriymiş şimdi anladınız mı!?

İşte Sergen Yalçın geldi ve işler düzeldi.

Sergen hocanın elinde sihirli değnek mi var, 20 tane yeni transfer mi yaptı! Hayır!

Sadece oyunculara, bu oyunun futbol olduğunu, kendilerinin de futbolcu, hem de iyi futbolcu olduklarını hatırlattı hepsi bu...

Rakamlara boğulmak yok, takım ya da bireysel istatistiklerle karman çorman bir kafayla sahaya çıkmak yok.

Seyirci hocayı zoraki desteklemiyor. Yani İnönü'de negatif enerji yok tam aksine yüzde binlik bir pozitif enerji patlaması var...

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