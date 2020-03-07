Beşiktaş'ı formasını izlemek ne büyük keyif ise, Diaby başta bazı oyuncuları izlemek o derece ızdırap... Futbolu unutmuşlar... Belli bir mazileri olmasa, futbolcu olduklarına inanmak zor...

37 yaşındaki Atiba'ya bakın, dönün bir de iki metreye pas veremeyen, önünde harran ovası gibi devasa bir boşluk varken yürüyemeyen, 50 metre geriden gelen rakibe yakalanan Lens'e bakın... Ayağında top tutamayan Diaby'e, pas-şut tercihlerini sürekli yanlış yapan Boyd'u, en az dört-beş sağlam alternatifi varken, üç kişinin bastığı sırtı dönük arkadaşına pas veren Ruiz'i hiç söylemiyorum bile.. Karius mu? Boş geç..

Elneny ve Atiba... M.Atiba!.. İki muhteşem adam... Maçı yaşıyorlar, mücadele ediyorlar, formanın hakkını yüzde yüz vermek için uğraşıyorlar...

Bir bu yıldızlara bakın, bir de, Ljajic'e... Ljajic altı ay sonra bir şut attı ve tribünlere; hadi şimdi bağırın, dedi... Önce şunu söyle; sezon başından beri nerelerdesin!?

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