M.Atiba! – Turgay Demir – Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Yazarlar Turgay Demir M.<a href="/haberleri/atiba?id=e601b678-c5f9-4136-a34a-a53573a6941a" class="" rel="tag">Atiba</a>!

M.!

'ı formasını izlemek ne büyük keyif ise, başta bazı oyuncuları izlemek o derece ızdırap... Futbolu unutmuşlar... Belli bir mazileri olmasa, futbolcu olduklarına inanmak zor...
37 yaşındaki 'ya bakın, dönün bir de iki metreye pas veremeyen, önünde harran ovası gibi devasa bir boşluk varken yürüyemeyen, 50 metre geriden gelen rakibe yakalanan Lens'e bakın... Ayağında top tutamayan Diaby'e, pas-şut tercihlerini sürekli yanlış yapan Boyd'u, en az dört-beş sağlam alternatifi varken, üç kişinin bastığı sırtı dönük arkadaşına pas veren Ruiz'i hiç söylemiyorum bile.. Karius mu? Boş geç..
Elneny ve Atiba... M.Atiba!.. İki muhteşem adam... Maçı yaşıyorlar, mücadele ediyorlar, formanın hakkını yüzde yüz vermek için uğraşıyorlar...
Bir bu yıldızlara bakın, bir de, 'e... Ljajic altı ay sonra bir şut attı ve tribünlere; hadi şimdi bağırın, dedi... Önce şunu söyle; sezon başından beri nerelerdesin!?

***

İyi beklemiyordum, çünkü bu maçın ardı derbi.. Yani kafalar biraz oradaydı ama gerilim ve mücadele beklediğimi söylemeleyim. Öyle de oldu... Sahada, tüm sertliklere müsahade eden bir hakem de olunca maç her an çığırından çıkabilirdi. Arda Kardeşler, onca faulü nasıl kartsız geçti, inanılır gibi değil...
Beşiktaş için kazanmak, iyi futboldan daha önemliydi, çünkü özgüven dediğimiz sihirli değnek galibiyetlerle yakın akraba, iyi futbolla değil. Not: Bir zamanlar Veli-Atiba ikilisine V.Atiba diyorduk, şimdi Elneneny'in GÜZEL ön adıyla başlayıp M.Atiba diyeceğiz gibi görünüyör.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 07 Mart 2020, Cumartesi
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