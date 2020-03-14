Sergen’in derbisi – Turgay Demir – Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Yazarlar Turgay Demir Sergen’in derbisi

Sergen’in derbisi

Derbide 'ın en büyük kozu olacak...
Kariyeri derbi zaferleriyle dolu olan Sergen hoca, futbolculuğundan sonra şimdi de teknik adam olarak bir derbiye damga vurmak için sıkı çalışıyor.
'ı evinde devirmek için kılı kırk yaran Sergen Yalçın, futbolcularına derbi oyununu adeta ezberletiyor...
Çok sıkı bir maç olacak.
Beklentilerin üzerine çıkan bir Beşiktaş izlemeye hazır olun.
Sıradan oyuncular bile kendi çizgilerinin ötesine geçecek.
Sergen hoca günlerdir oyuncularını her yönüyle bu zor maça hazırlarken, taktik dehasını da konuşturmaya hazırlanıyor.
Maçın kırılma anlarında neler yaşanabileceğini, Beşiktaş'ın öne geçtiği veya geri düştüğü senaryolara göre A ve B planları oluşturan Sergen hoca, sahanın her yerinde rakibe basan, garanti paslarla oyunu kontrolünde tutan bir Beşiktaş hazırlıyor.
Gelen bilgiler, 'ın bir derbi galibiyetine sıkı şekilde hazırlandığını gösteriyor. Her oyuncu iki kişilik oynayacak, top Beşiktaş'tayken bazı futbolcuların sınırsız özgürlüğü olacak. Top rakibe geçtiği anda ise herkesin ne yapacağı önceden belli olacak. Yan toplarda ceza sahasında bulunan Galatasaraylı oyuncu sayısına göre alan ya da adam markajı yapılacak, her iki kalede dönen topları almak hocanın olmazsa olmazı.
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Elneny ve Atiba maçın kilit adamları... Orta sahaya hakim olan bir Beşiktaş'ın maçı kazanma ihtimalinin çok yüksek olacağını bilen Sergen Yalçın, kanatları da sürpriz bazı isimlerle kapatmayı düşünüyor...
Beşiktaş'ın yarışta iddialı olması için derbiyi kazanması şart. Sergen hoca da oyuncularına hafta başından beri bunu aşılıyor; tek yolumuz var o da kazanmaktan geçiyor...
, Boateng, Elneny, Atiba, Caner, Gökhan, N'Koudou başta tüm oyuncuların antrenmanlardaki hırsları Sergen hocayı en çok sevindiren konuların başında geliyor.
Kağıt üzerinde favorinin Galatasaray olduğu malum. Buna karşılık kolay fikstürü biten 'un, zor bölümün ilk maçında 'ta takılması motivasyonlarını alt-üst ettiği de kesin. Beşiktaş derbisinde puan kaybetmeleri halinde bile yarış onlar için de bitecek. Bu durumun tüm oyuncular üzerinde baskı, hatta gerginlik yaratacağı da kesin.
Sergen Yalçın da tüm bunların bilincinde. O nedenle maçın ilk bölümünde gol bulup Galatasaraylı oyuncular üzerindeki baskıyı arttırmak derbi planının sadece bir bölümü... Gerisi mi!? Gerisini sahada göreceğiz... Şimdilik bu kadar detay yeter...
Sadece şu bilinsin ki, Sergen hoca bu derbiye damga vurmaya hazır ve Beşiktaş, Telekom Stadı'na kazanmaya gidiyor...

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 14 Mart 2020, Cumartesi
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