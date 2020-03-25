Eğer!

Sanırım biraz kopmak gerek hepimizi yoran gündemden...Futbol, şu, bu, hiç fark etmiyor; her ne konuşmaya kalksak eninde, sonunda coronaya geliyor konu... O nedenle bugün sizlerle harika bir şiir paylaşmak istiyorum... Rudyar Kiplign'in, oğluna yazıdığı Eğer, hayata karşı her zaman dik durmayı anlatıyor. Hadi bir göz atalım: Eğer bütün etrafındakiler panik içine düştüğü ve bunun sebebini senden bildikleri zaman eğer sen kafanı dik tutabilir ve itidalini kaybetmezsen... Eğer kimse sana güvenmezken sen kendine güvenebilir, ve onların güvenmemesini de haklı görürsen.

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Eğer beklemesini bilir ve beklemekten yorulmazsan... Veya hakkında yalan söylenir de sen yalanla is görmezsen... Yahut senden nefret edilir de, kendini nefrete kaptırmazsan... Bütün bunlarla beraber ne çok iyi, ne de cok akıllı görünmezsen... Eğer hayal kurabilir ve hayallerine esir olmazsan... Eğer düşünebilip de düşüncelerini gaye edinirsen... Eğer zafer ve yenilgi ile karşılaşır ve bu iki hokkabaza aynı şekilde davranabilirsen... Eğer ağzından çıkan gerçeklerin bazı alçaklar tarafindan ahmaklara tuzak kurmak için eğilip bükülmesine katlanabilirsen... Ömrünü verdiğin şeylerin bir gün basının üzerine yıkıldığını gorursen, ve eğilip, yıpranmış aletlerle onları yeniden yapabilirsen...

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Eğer bütün kazancını bir yığın yapabilir ve sonra bir yazı-tura oyununda hepsini kaybetmeyi göze alabilirsen... Ve kaybedip yeni bastan başlayabilir, ve kaybın hakkında bir kelimecik olsun bir şey söylemezsen... Eğer kalp, sinir ve damarlarını eskidikten çok sonra bile işine yaramaya zorlaya bilirsen... Ve kendinde onlara "dayan" diyen bir iradeden başka bir şey kalmadığı zaman dayanabilirsen... Eğer kalabalıklarda konuşup faziletini koruyabilirsen Yahut krallarla gezip halka ait huylarını kaybetmezsen,

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Eğer ne düşmanların ne de sevgili dostların seni incitemezse... Eğer hiç birini fazla olmamak şartıyla bütün insanları sevebilir... Eğer bir daha dönmeyecek olan dakikayı, altmış saniyelik bir mesafe ile koşup doldura bilirsen... Yeryüzü ve bütün üstündekiler senindir. Ve dahası sen bir insan olursun oğlum!...