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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Mümkün değil

Mümkün değil

Beşıktaş İkinci Başkanı , son zamanlarda haberleri için olumsuz konuştu.

Beşıktaş İkinci Başkanı , son zamanlarda haberleri için olumsuz konuştu. Dalgakıran ", bitirilmiş bir kulüp. Önümüzde mücadele gerektiren 3 yıl var. Kulübümüzün işi kolay değil ama Beşiktaş düzlüğe çıkarılacaktır. Talisca transferi çok soruluyor. Ciddi maliyetlerle futbolcu alacak durumumuz yok" ifadesini kullandı.
  1. 6.4.2020
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