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26 Şubat 2020, Çarşamba
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kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

, 'in 24'üncü haftasında cuma günü Aytemiz ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı. Teknik direktör yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer uygulamalar ile 'ın idmanı sürdü. İdman, şut çalışmaları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.

  1. 26.02.2020
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