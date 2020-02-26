Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya Premier Lig'den kanca!
İngiltere Premier Ligi'nde küme düşmeme savaşı veren West Ham'ın savunmasını güçlendirmek için gelecek sezon Vida'yı transfer listesine aldığı öğrenildi. Vida'yı özellikle Teknik Direktör David Moyes'in çok istediği öne sürüldü.
- 26.02.2020
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Toplam 1
Yorum
utku acil h ya hepsini satarsınız yada yine hüsran yaşarsınız fath terim olsa alayını satar yeni takım kurrdı siyahi topcu fis-zikli atlatik topc
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
FB. Lİ YAHU NİYE TEKNİK DİREKTÖR ARIYORSUNUZ İŞTE ÖNÜNÜZDE AYKUT KOCAMAN DURUYOR HAZIR BOŞTA DA DAHA NE ARIYORSUNUZ.
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine sürpriz isim!
Toplam 3
Yorum
akrep size Aykut tan başkası yaramaz
Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya Premier Lig'den kanca! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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