Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Prijovic'in menajeri İstanbul'a davet edildi

Beşiktaş'ın forvet için gündemine aldığı Aleksandar Prijovic'te yeni bir gelişme yaşandı. Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Sırp golcünün menajeri Philip Lesniewski'yi transferde bir çözüm bulmak için İstanbul'a davet etti.

Prijovic'in Al Ittihad'da mutsuz olması ve takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle siyah-beyazlılar oyuncunun bedelsiz kiralık transferi üzerine yoğunlaştı. Fakat menajeri Lesniewski, Arap kulübünün bedelsiz olarak bu işe razı edilemeyeceğini söyledi. Ayrıca oyuncunun yarım sezonluk, 1 buçuk milyon Euro'ya yakın ücretinin de ödenmesi gerektiğini belirtti.

Bu konuda çözüm bulunamadığı için bu transfer askıya alınacaktı ancak Beşiktaş bütünüyle vazgeçmedi. Durum zor gözükse de yöneticiler ay sonuna kadar bir çözüm bulmak için çalışıyor. Oyuncuya Rusya ve Çin'den de talipler var.

Priovic, 2015'te Boluspor'da da forma giymişti.