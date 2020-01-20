Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Prijovic'in menajeri İstanbul'a davet edildi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
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'ta hareketliliği! Prijovic'in menajeri 'a davet edildi

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Prijovic'in menajeri İstanbul'a davet edildi

'nin belirlediği harcama limiti nedeniyle, kısıtlı harcama yapma hakkına sahip olan , forvet transferi için gündemine aldığı Prijovic'in menajerini 'a davet etti.

'ın forvet için gündemine aldığı Aleksandar Prijovic'te yeni bir gelişme yaşandı. Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Sırp golcünün menajeri Philip Lesniewski'yi transferde bir çözüm bulmak için 'a davet etti.

Prijovic'in Al Ittihad'da mutsuz olması ve takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle siyah-beyazlılar oyuncunun bedelsiz kiralık transferi üzerine yoğunlaştı. Fakat menajeri Lesniewski, Arap kulübünün bedelsiz olarak bu işe razı edilemeyeceğini söyledi. Ayrıca oyuncunun yarım sezonluk, 1 buçuk milyon Euro'ya yakın ücretinin de ödenmesi gerektiğini belirtti.

Bu konuda çözüm bulunamadığı için bu askıya alınacaktı ancak Beşiktaş bütünüyle vazgeçmedi. Durum zor gözükse de yöneticiler ay sonuna kadar bir çözüm bulmak için çalışıyor. Oyuncuya ve 'den de talipler var.

Priovic, 2015'te Boluspor'da da forma giymişti.

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  1. 20.01.2020
  2. Güncelleme: 20.01.2020 15:07
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