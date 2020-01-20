TFF'nin belirlediği harcama limiti nedeniyle, kısıtlı harcama yapma hakkına sahip olan Beşiktaş, forvet transferi için gündemine aldığı Prijovic'in menajerini İstanbul'a davet etti.
Beşiktaş'ın forvet için gündemine aldığı Aleksandar Prijovic'te yeni bir gelişme yaşandı. Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Sırp golcünün menajeri Philip Lesniewski'yi transferde bir çözüm bulmak için İstanbul'a davet etti.
Prijovic'in Al Ittihad'da mutsuz olması ve takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle siyah-beyazlılar oyuncunun bedelsiz kiralık transferi üzerine yoğunlaştı. Fakat menajeri Lesniewski, Arap kulübünün bedelsiz olarak bu işe razı edilemeyeceğini söyledi. Ayrıca oyuncunun yarım sezonluk, 1 buçuk milyon Euro'ya yakın ücretinin de ödenmesi gerektiğini belirtti.
Bu konuda çözüm bulunamadığı için bu transfer askıya alınacaktı ancak Beşiktaş bütünüyle vazgeçmedi. Durum zor gözükse de yöneticiler ay sonuna kadar bir çözüm bulmak için çalışıyor. Oyuncuya Rusya ve Çin'den de talipler var.
Priovic, 2015'te Boluspor'da da forma giymişti.
- 20.01.2020
- Güncelleme: 20.01.2020 15:07
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Prijovic'in menajeri İstanbul'a davet edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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