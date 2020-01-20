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Beşiktaş'ı ayağa kaldıracak transferi yazdılar! 26 maç 20 gol...
Ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah beyazlılar, son olarak Süper Lig'in 18. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlamış ve ligin liderine 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında derin bir yara almıştı. Gol yollarındaki etkisizliğe dikkat çeken siyah beyazlı kurmaylar, uzun süren transfer suskunluğunu bozmak için düğmeye bastı! Portekiz basınından yansıyan bilgilere göre Kara Kartal, yıldız golcüye imza attırmak için son aşamaya geldi... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
20 Ocak 2020 Pazartesi 10:04
Güncelleme: 20.01.2020 10:20
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Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta ligin lideri Sivasspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar, karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
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Elinde kısıtlı bir kadro bulunan Beşiktaş, mali olarak ekside olmasından dolayı da transfer yapmakta bir hayli zorlanıyor... Daha önce Guilherme ile flört halinde olan siyah beyazlılar, bu transferden de sonuç alamamıştı.
Türkiye'den ve dünyadan bir çok yıldızla görüşen Beşiktaş, Sivasspor mağlubiyetini unutturacak ve takımı uçuracak bir isme imza attırmanın planlarını yapıyor... Şampiyonluk yolunda önemli bir yara almasına karşın pes etmeye niyeti olmayan siyah beyazlılarda kollar 3. bölge için sıvandı. Burak Yılmaz'ın yanına alternatif bir golcü arayan Kara Kartal için kez haber bu kez Portekiz'den geldi!
KARTAL, SPORAR İÇİN SPORTING İLE SAVAŞIYOR!
A Bola'nın haberine göre siyah beyazlılar, bu sezon fırtına gibi esen Andraz Sporar için girişimlerde bulunuyor. Bu harekatta Beşiktaş'ın en büyük rakibi ise Portekiz devi Sporting Lizbon.
TRANSFER İÇİN Mİ OYNAMADI?
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre geçtiğimiz Cumartesi günü Sloven Bratislava'nın Orenburg'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakat olmamasına rağmen Sporar forma giymedi.