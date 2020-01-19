Fatih Aksoy Beşiktaş'ı yıkan isim oldu!

Sivasspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Fatih Aksoy karşılaşmaya damgasını vurdu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kırmızı-beyazlı ekibe kiralanan 22 yaşındaki futbolcu takımının 2-1 galip geldiği karşılaşmada güzel oyununu yaptığı asistle süsleyerek gecenin öne çıkan ismi oldu. Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde yılda yaklaşık 200 bin euro kazanan genç futbolcu, siyah-beyazlıların mali yönden sıkıntılı geçirdiği şu günlerde elinden kaçırdığı isim olarak dikkat çekti.

TAM BİR JOKER!

Sivasspor orta sahasının dinamosu Mert Hakan Yandaş'ın cezası nedeniyle Beşiktaş maçında ön liberoda forma giyen Fatih Aksoy, hatasıza yakın bir performans sergiledi. İlk yarının sonlarında Yatabare'nin attığı golde araya çok ince bir pas atan genç futbolcu, iyi oyununun üstüne bir de asist yaparak galibiyette pay sahibi oldu.



Ön libero mevkisinde forma giyen Fatih Aksoy, stoper ve sağ bek bölgelerinde de oynayabiliyor.

30 Haziran 2020'ye kadar Sivasspor'da kiralık sözleşmesi bulunan Fatih Aksoy'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Sivasspor'da kiralık olarak oynayan ve Beşiktaş'ı 2-1 ettikleri mücadelede Muhammed Elneny ile bir tartışma yaşadıktan sonra siyah-beyazlı taraftarların tepkisina maruz kalan Fatih Aksoy açıklamalarda bulundu.



''BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA FORMAYI EN İYİ ŞEKİLDE TERLETMEYİ ÖĞRENDİM''

Taraftarların yabancı oyunculara sempati duyduğunu kaydeden Fatih, "Beşiktaş altyapısına girdiğimde 16 yaşındaydım, çok şeyler öğrendim. İlk öğrendiğim şey, taşıdığın armaya, formaya layık mücadele etmek ve formayı en iyi şekilde terletmek. İstenmeyen şeyler oldu, taraftar olarak biraz yabancı oyuncuları seviyoruz. O oyuncudan yana tercihlerini kullandılar. Sivasspor'u yapabilirsek şampiyon yapmaya çalışacağız" dedi.

''BEŞİKTAŞ'A DÖNERSEM TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ALMAK İSTİYORUM''

Bu takımı 2 sezon şampiyon yapan Oğuzhan Özyakup ıslıklandı. Benim ıslıklanmam da normal. Islıklandığım için üzgünüm. Beşiktaş'a dönersem, eğer taraftarları kırdıysam onların gönüllerini almak istiyorum.