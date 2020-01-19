Karius yine çıldırttı! Maçın başında büyük hata

Beşiktaş'ın tartışılan ismi Loris Karius'tan büyük bir hata geldi. Beşiktaş ile Sivasspor zirve yarışı açısından çok önemli bir karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlılar istekli başladığı mücadelede yediği basit golle şok yaşadı. Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un kullandığı serbest vuruşta topa müdahale eden ancak çelemeyen Loris Karius meşin yuvarlağı filelerde gördü ve bu sonuçla Beşiktaş karşılaşmanın 7. dakikasında 1-0 geriye düştü. Loris Karius'un yediği bu gol siyah-beyazlı taraftarın da büyük tepkisini çekti.

VODAFONE PARK'TA ISLIKLI PROTESTO!

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un yediği hatalı gol tribünlerin tepkisini çekti. 26 yaşındaki file bekçisi topla her buluştuğunda tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kaldı.