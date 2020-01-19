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19 Ocak 2020, Pazar
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Karius yine çıldırttı! Maçın başında büyük hata

Karius yine çıldırttı! Maçın başında büyük hata

'in 18. haftasında sahasında 'u konuk etti. Siyah-beyazlılar seyircisinin de desteğiyle maça etkili başlarken, Alman file bekçisi 'un büyük hatası pahalıya mal oldu. Erdoğan Yeşilyurt'un frikikten vuruşunda çaresiz kalan 26 yaşındaki kaleci takımını maçın başında 1-0 geriye düşüren isim oldu.

'ın tartışılan ismi 'tan büyük bir hata geldi. Beşiktaş ile zirve yarışı açısından çok önemli bir karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlılar istekli başladığı mücadelede yediği basit golle şok yaşadı. Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un kullandığı serbest vuruşta topa müdahale eden ancak çelemeyen Loris Karius meşin yuvarlağı filelerde gördü ve bu sonuçla Beşiktaş karşılaşmanın 7. dakikasında 1-0 geriye düştü. Loris Karius'un yediği bu gol siyah-beyazlı taraftarın da büyük tepkisini çekti.

VODAFONE PARK'TA ISLIKLI PROTESTO!
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un yediği hatalı gol tribünlerin tepkisini çekti. 26 yaşındaki file bekçisi topla her buluştuğunda tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

  1. 19.01.2020
  2. Güncelleme: 19.01.2020 21:00
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