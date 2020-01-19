Karius yine çıldırttı! Maçın başında büyük hata
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar seyircisinin de desteğiyle maça etkili başlarken, Alman file bekçisi Loris Karius'un büyük hatası pahalıya mal oldu. Erdoğan Yeşilyurt'un frikikten vuruşunda çaresiz kalan 26 yaşındaki kaleci takımını maçın başında 1-0 geriye düşüren isim oldu.
Beşiktaş'ın tartışılan ismi Loris Karius'tan büyük bir hata geldi. Beşiktaş ile Sivasspor zirve yarışı açısından çok önemli bir karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlılar istekli başladığı mücadelede yediği basit golle şok yaşadı. Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un kullandığı serbest vuruşta topa müdahale eden ancak çelemeyen Loris Karius meşin yuvarlağı filelerde gördü ve bu sonuçla Beşiktaş karşılaşmanın 7. dakikasında 1-0 geriye düştü. Loris Karius'un yediği bu gol siyah-beyazlı taraftarın da büyük tepkisini çekti.
VODAFONE PARK'TA ISLIKLI PROTESTO!
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un yediği hatalı gol tribünlerin tepkisini çekti. 26 yaşındaki file bekçisi topla her buluştuğunda tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kaldı.
- 19.01.2020
- Güncelleme: 19.01.2020 21:00
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Karius yine çıldırttı! Maçın başında büyük hata haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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