Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın sesleri!
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakayı 2-1 kazanan Yiğidolar önemli bir 3 puanın sahibi oldu ve liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Mücadelenin son anlarında Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın sesleri yükseldi.
Beşiktaş'ın sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilmesi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Süper Lig'de haftanın maçında Sivasspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılarak 7. sıraya geriledi ve şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Mücadelenin son anlarında Beşiktaş taraftarı Sivasspor'un oynadığı futbolu alkışlarken, başta Loris Karius ve Abdullah Avcı olmak üzere takımını protesto etti.
SERGEN YALÇIN SESLERİ!
Beşiktaş taraftarı alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı ve Yeni Malatyaspor'daki görevine son verilen Sergen Yalçın'ı göreve davet etti. Siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro seçimi ve oyuncu değişikliklerinden memnun kalmazken, hocalarını istifaya çağırdı.
- 19.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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