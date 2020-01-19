Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın sesleri!

Beşiktaş'ın sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilmesi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Süper Lig'de haftanın maçında Sivasspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılarak 7. sıraya geriledi ve şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Mücadelenin son anlarında Beşiktaş taraftarı Sivasspor'un oynadığı futbolu alkışlarken, başta Loris Karius ve Abdullah Avcı olmak üzere takımını protesto etti.

SERGEN YALÇIN SESLERİ!

Beşiktaş taraftarı alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı ve Yeni Malatyaspor'daki görevine son verilen Sergen Yalçın'ı göreve davet etti. Siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro seçimi ve oyuncu değişikliklerinden memnun kalmazken, hocalarını istifaya çağırdı.