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19 Ocak 2020, Pazar
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tribünlerinde sesleri!

Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın sesleri!

'in 18. haftasında ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakayı 2-1 kazanan Yiğidolar önemli bir 3 puanın sahibi oldu ve liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Mücadelenin son anlarında Beşiktaş tribünlerinde sesleri yükseldi.

'ın sahasında 'a 2-1 yenilmesi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. 'de haftanın maçında Sivasspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılarak 7. sıraya geriledi ve şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Mücadelenin son anlarında Beşiktaş taraftarı Sivasspor'un oynadığı futbolu alkışlarken, başta Loris Karius ve olmak üzere takımını protesto etti.

SERGEN YALÇIN SESLERİ!
Beşiktaş taraftarı alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı ve 'daki görevine son verilen 'ı göreve davet etti. Siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro seçimi ve oyuncu değişikliklerinden memnun kalmazken, hocalarını istifaya çağırdı.

  1. 19.01.2020
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