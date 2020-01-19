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19 Ocak 2020, Pazar
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'ta özür diledi!

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı özür diledi!

'in 18. haftasında sahasında 'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Lider Sivasspor bıraktığı yerden devam etti ve zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek iyi gidişatını sürdürdü. Maç sonunda oldukça üzgün görünen Beşiktaş teknik direktörü , alınan bu mağlubiyetten dolayı taraftardan özür diledi.

kendi saha ve seyircisinin önünde ligin flaş takımı 'a diş geçiremedi ve müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Yiğidolar'a galibiyeti getiren goller Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare'den geldi. Beşiktaş'ın tek golünü Adem Ljajic attı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımda açıklamalarda bulundu.

İçerde kazanma isteğinin aklın önüne geçtiğini kaydeden tecrübeli teknik adam, ''Akıl ile duyguyu karıştırdığımız bir maç oldu. İçeride kazanma isteği bazen aklımızın önüne geçti. 2. yarıda süre biraz geçtikçe kaotik bir ortam oluştu. Seyircinin bir an önce sonuç istemesi aklımızı karıştırdı. Taraftarı üzdük, onlardan özür dileriz. Söylenecek bir şey yok. Rakibimizi tebrik etmemiz lazım.'' ifadelerini kullandı.

  1. 19.01.2020
  2. Güncelleme: 19.01.2020 22:15
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