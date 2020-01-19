Beşiktaş'ta Abdullah Avcı özür diledi!

Beşiktaş kendi saha ve seyircisinin önünde ligin flaş takımı Sivasspor'a diş geçiremedi ve müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Yiğidolar'a galibiyeti getiren goller Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare'den geldi. Beşiktaş'ın tek golünü Adem Ljajic attı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımda teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İçerde kazanma isteğinin aklın önüne geçtiğini kaydeden tecrübeli teknik adam, ''Akıl ile duyguyu karıştırdığımız bir maç oldu. İçeride kazanma isteği bazen aklımızın önüne geçti. 2. yarıda süre biraz geçtikçe kaotik bir ortam oluştu. Seyircinin bir an önce sonuç istemesi aklımızı karıştırdı. Taraftarı üzdük, onlardan özür dileriz. Söylenecek bir şey yok. Rakibimizi tebrik etmemiz lazım.'' ifadelerini kullandı.