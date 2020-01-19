Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Sivasspor, rakibini 2-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Yiğidolar'a galibiyeti getiren golleri Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare kaydetti. Siyah-beyazlıların tek golü Adem Ljajic'ten geldi.
Lider Sivasspor, Süper Lig'in ikinci yarısına da galibiyetle başladı. Süper Lig'in ilk yarısının flaş ekibi sezonun ikinci yarısında da bıraktığı yerden devam ediyor. Yiğidolar, Süper Lig'in 18. haftasında zorlu Beşiktaş deplasmanına çıktı. Zirve yolunda son derece kritik olan karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Sivasspor çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu ve liderliğini perçinledi. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare attı. Beşiktaş'ın tek golü Adem Ljajic'ten geldi. Bu sonuçla puanını 40 puan yapan lider Sivasspor, Başakşehir'le arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Beşiktaş ise 30 puanda kalarak 7. sırada yer aldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı.
- 19.01.2020
- Güncelleme: 19.01.2020 20:59
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş 1-2 Sivasspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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