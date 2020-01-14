Gökhan Gönül “Feda” dedi
Beşiktaş'ta yönetim 'feda' sezonunda olduğu gibi oyunculardan maaşlarında indirime gitmeyi isteyecekti. İlk görüşme Gökhan Gönül ile yapıldı.
Beşiktaş'ta yönetim 'feda' sezonunda olduğu gibi oyunculardan maaşlarında indirime gitmeyi isteyecekti. İlk görüşme Gökhan Gönül ile yapıldı. Mevcut sözleşmesine göre yıllık 1 milyon 875 bin euro ücret alan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu indirme gitti. Milli futbolcu 700 bin euro'luk indirim ile 1 milyon 175 bin euro'ya "evet" dedi. Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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