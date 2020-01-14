Gökhan Gönül “Feda” dedi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Gökhan Gönül “Feda” dedi

“Feda” dedi

Gökhan Gönül “Feda” dedi

'ta yönetim 'feda' sezonunda olduğu gibi oyunculardan maaşlarında indirime gitmeyi isteyecekti. İlk görüşme ile yapıldı.

'ta yönetim 'feda' sezonunda olduğu gibi oyunculardan maaşlarında indirime gitmeyi isteyecekti. İlk görüşme ile yapıldı. Mevcut sözleşmesine göre yıllık 1 milyon 875 bin euro ücret alan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu indirme gitti. Milli futbolcu 700 bin euro'luk indirim ile 1 milyon 175 bin euro'ya "evet" dedi. Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

  1. 14.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gökhan Gönül “Feda” dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN