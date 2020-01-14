Gökhan Gönül “Feda” dedi

Beşiktaş'ta yönetim 'feda' sezonunda olduğu gibi oyunculardan maaşlarında indirime gitmeyi isteyecekti. İlk görüşme Gökhan Gönül ile yapıldı. Mevcut sözleşmesine göre yıllık 1 milyon 875 bin euro ücret alan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu indirme gitti. Milli futbolcu 700 bin euro'luk indirim ile 1 milyon 175 bin euro'ya "evet" dedi. Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.