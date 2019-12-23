‘Bu düzen böyle sürmeyecek’ - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri ‘Bu düzen böyle sürmeyecek’

‘Bu böyle sürmeyecek’

‘Bu düzen böyle sürmeyecek’

Siyah-beyazlı kulübün twitter hesabından yayınlanan görselle hakem hatalarına tepki gösterildi.

Siyah-beyazlı kulübün twitter hesabından yayınlanan görselle hakem hatalarına tepki gösterildi. Vida'nın çekildiği ve itildiği pozisyonlar ile N'Koudou'nun formasının arkadan çekildiği pozisyonlarının görselini paylaşan , "Bu böyle sürmeyecek" mesajını paylaştı. Bu tweet, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından onbinlerce kez beğenildi ve retweet edildi.

  1. 23.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Bu düzen böyle sürmeyecek’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN