Siyah-beyazlı kulübün twitter hesabından yayınlanan görselle hakem hatalarına tepki gösterildi. Vida'nın çekildiği ve itildiği pozisyonlar ile N'Koudou'nun formasının arkadan çekildiği pozisyonlarının görselini paylaşan Beşiktaş, "Bu düzen böyle sürmeyecek" mesajını paylaştı. Bu tweet, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından onbinlerce kez beğenildi ve retweet edildi.