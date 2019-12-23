‘Bu düzen böyle sürmeyecek’
Siyah-beyazlı kulübün twitter hesabından yayınlanan görselle hakem hatalarına tepki gösterildi.
Siyah-beyazlı kulübün twitter hesabından yayınlanan görselle hakem hatalarına tepki gösterildi. Vida'nın çekildiği ve itildiği pozisyonlar ile N'Koudou'nun formasının arkadan çekildiği pozisyonlarının görselini paylaşan Beşiktaş, "Bu düzen böyle sürmeyecek" mesajını paylaştı. Bu tweet, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından onbinlerce kez beğenildi ve retweet edildi.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
‘Bu düzen böyle sürmeyecek’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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