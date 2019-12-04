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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Burak'a 2 alternatif

Burak'a 2 alternatif

Siyah-beyazlı kulüp, forvet hattına destek olmak için ’da forma giyen ve Bratislava’da görev yapan için düğmeye bastı.

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta topladığı 19 puanla zirveyle arasındaki farkı 3'e indiren ve şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri F.Bahçe, G.Saray ve 'u geride bırakmayı başaran 'ta gözler yönetime çevrildi. Devre arasında takıma takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlı idareciler, golcü arayışlarına başladı. Forvet hattında 'a alternatif bir ismi kadroya katmak isteyen Beşiktaş, birçok oyuncuyu gündemine aldı. Geçtiğimiz hafta Milano'ya giden yönetici Erdal Torunoğulları'nın burada forvet transferi için görüşmelerde bulunduğu öğrenilirken, 'ın listesindeki diğer isimlerin de 'da forma giyen 30 yaşındaki Fildişi sahilli forvet ve Slovan Bratislava'da görev yapan 25 yaşındaki Sloven golcü olduğu iddia edildi. Forvet takviyesi için çalışmalarına erkenden başlayan Torunoğulları, zirve yarışında fark oluşturacak bir isimle anlaşmaya vararak takıma takviye yapmayı planlıyor.

  1. 4.12.2019
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