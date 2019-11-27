Ümraniye’de 2 eksikle çalıştılar

Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına iki eksikle başladı. Bireysel antrenman yapan Ruiz ve Atiba antrenmanda yer almadı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı yapılan çalışma, çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.