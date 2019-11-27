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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Ümraniye’de 2 eksikle çalıştılar

Ümraniye’de 2 eksikle çalıştılar

, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına iki eksikle başladı. Bireysel antrenman yapan Ruiz ve Atiba antrenmanda yer almadı.

, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına iki eksikle başladı. Bireysel antrenman yapan Ruiz ve Atiba antrenmanda yer almadı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı yapılan çalışma, çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

  1. 27.11.2019
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