İki farklı Beşiktaş!
Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 2-1 kazanarak ikinci yarıda çıktığı 5. maçında 4. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, ilk yarıdaki istatistiklerini ikiye katladı. İlk yarıda 17 maçta 26 puan toplayan Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta, ilk yarıdaki puanın yarısını topladı.
5 maçta +10 averaj yakaladı
İlk yarıdaki kötü görüntünün ardından ikinci yarıya hızlı giren ve toparlanan Beşiktaş, özellikle oyun sistemini değiştirdikten sonra gol yollarındaki etkili görüntüsüyle de öne çıktı. Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 13 puan toplarken, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 4 gol yedi. Akhisarspor deplasmanında 3-1 kazanmasına karşın, rakibin yaptığı kural hatası nedeniyle 3-0 kazanan Beşiktaş, bir sonraki haftada sahasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. 20. haftada Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrılırken, iç saha maçında ise Bursaspor'u 2-0'la geçmeyi başardı. Şenol Güneş'in ekibi son olarak Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek, ikinci yarıda çıktığı 5 maçta 14 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü ve hanesine 13 puan yazdırdı. Ligin ilk yarısını 7. sırada +5 averaj ve 26 puanla bitiren Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maç sonunda averajını +15, puanını ise 39 yapmayı başardı. Beşiktaş, 5 maç sonunda 4 sıra birden yükselerek 3. sıraya çıktı.
- 16.2.2019 12:54
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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