Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı... - Fotomaç
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malataspor'u 2-1 yendi. Maçta yaşanan tartışmalı pozisyonları Rıdvan Dilmen yorumladı.
16 Şubat 2019 Cumartesi 10:05 Güncelleme: 16.02.2019 10:09
Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı
Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV canlı yayınında karşılaşmayı ve tartışmalı pozisyonları yorumladı.

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Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı
Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı

"LENS'İN PASI KÖTÜ"
"Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'den deplasmanda puan aldı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kendi sahalarında yendiler."

Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı
Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı

"Güçlü takımlarla oynarken kendi ceza sahalarının 7-8 metre dışında ve rakip yarı alanın ilk diliminin 7-8 metre önünde bir çizgileri var."

Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı
Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı

"Çok doğru bir alan savunması yapıyorlar. Kadroda zaafiyet var. Devre arasında santrforlarını sattılar. Kontradan iyi giden bir takımdı."

Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı
Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı

"Bugün, Beşiktaş'ın 3 hücumu var ama, [Evkur Yeni Malatyaspor'un]savunma sıkıntısı yok. İlk dakikada Lens'in Burak'a kötü pası var. Burak için %99 gol pozisyonu diyemeyiz. Ljajic'e paralel pas atması doğru olurdu."

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