Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malataspor'u 2-1 yendi. Maçta yaşanan tartışmalı pozisyonları Rıdvan Dilmen yorumladı.
16 Şubat 2019 Cumartesi 10:05
Güncelleme: 16.02.2019 10:09
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Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV canlı yayınında karşılaşmayı ve tartışmalı pozisyonları yorumladı.
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Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı
"LENS'İN PASI KÖTÜ" "Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'den deplasmanda puan aldı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kendi sahalarında yendiler."
Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı
"Güçlü takımlarla oynarken kendi ceza sahalarının 7-8 metre dışında ve rakip yarı alanın ilk diliminin 7-8 metre önünde bir çizgileri var."
Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı
"Çok doğru bir alan savunması yapıyorlar. Kadroda zaafiyet var. Devre arasında santrforlarını sattılar. Kontradan iyi giden bir takımdı."
Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart ve penaltı
"Bugün, Beşiktaş'ın 3 hücumu var ama, [Evkur Yeni Malatyaspor'un]savunma sıkıntısı yok. İlk dakikada Lens'in Burak'a kötü pası var. Burak için %99 gol pozisyonu diyemeyiz. Ljajic'e paralel pas atması doğru olurdu."