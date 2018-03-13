Atiba ve Larin de kadroda! – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Atiba ve Larin de kadroda!

    Atiba ve Larin de kadroda!

    Kanada 'nın yeni teknik direktörü , forması giyen Atiba ve Larin'i kadroya çağırdı.

    Kanada 'nın yeni teknik direktörü , 24 Mart Cumartesi günü ile İspanya'da yapılacak hazırlık maçı için 22 kişilik kadrosunu belirledi.

    Kadroya 'ın tecrübeli orta saha oyuncusu ve siyah beyazlıların devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı genç forvet Cyle Larin de çağrıldı.

    Kanada'nın kadrosu şöyle:

    Kaleciler: Milan Borjan, Kızılyıldız (); Jayson Leutwiler, Blackburn Rovers (); Simon Thomas, FK Bodo/Glimt (Norveç)

    Defanslar: Derek Cornelius, FK Javor Ivanjica (), David Edgar, takımı yok; Dejan Jakovic, (); Manjrekar James, Vasas Budapest (Macaristan); Samuel Adekugbe, Valerenga Fotball (Norveç); Marcus Godinho, Hearts (İskoçya); Ashtone Morgan, Toronto (); Michael Petrasso, (MLS).

    Orta sahalar: Tesho Akindele, FC Dallas (MLS); Scott Arfield, Burnley (); Jay Chapman, Toronto FC (MLS); Raheem Edwards, (MLS); , (); Mark-Anthony Kaye, FC (MLS); Liam Millar, Liverpool (İngiltere); Jonathan Osorio, Toronto FC (MLS); Samuel Piette, Montreal Impact (MLS).

    Forvetler: Cyle Larin, Beşiktaş (); Tosaint Ricketts, Toronto FC (MLS)

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:16
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