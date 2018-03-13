Quaresma, gol hasretini bitirme peşinde! – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Quaresma, gol hasretini bitirme peşinde!

    Quaresma, gol hasretini bitirme peşinde!

    'ın Portekizli oyuncusu , Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın siyah-beyazlı takımın ile yapacağı karşılaşmada, Avrupa'da gol hasretini sonlandırmaya çalışacak.

    Avrupa kupalarında 'ın en golcü oyuncularından biri konumunda bulunan Quaresma, Avrupa'da uzun süredir fileleri havalandıramamanın sıkıntısını yaşıyor.

    Siyah-beyazlı takımın Avrupa'da yaptığı karşılaşmalarda 11 kez fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, son golünü ile 23 Kasım 2016'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında atmıştı. 'da yapılan ve 3-3 berabere biten karşılaşmada penaltıdan golünü kaydeden Quaresma, 475 günlük gol hasretini karşısında sonlandırmak için şans arayacak.

    LİGDE 2 MAÇTIR OYNAYAMIYOR
    Cezası nedeniyle 'deki ve maçlarında forma giyemeyen Quaresma, Bayern Münih karşısında teknik direktör 'ten forma bekleyecek.

    Quaresma, yarı final ilk maçında ile Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı 5 maç ceza nedeniyle iki karşılaşmada forma giyemedi. Cezası nedeniyle , Aytemiz ve maçlarında da görev alamayacak Portekizli oyuncu, Bayern Münih maçında gol atması halinde Avrupa'da siyah-beyazlı formayla 12 golü Bobo'yu da yakalayacak.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:16
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