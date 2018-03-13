Quaresma, gol hasretini bitirme peşinde!
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın siyah-beyazlı takımın Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmada, Avrupa'da gol hasretini sonlandırmaya çalışacak.
Avrupa kupalarında Beşiktaş'ın en golcü oyuncularından biri konumunda bulunan Quaresma, Avrupa'da uzun süredir fileleri havalandıramamanın sıkıntısını yaşıyor.
Siyah-beyazlı takımın Avrupa'da yaptığı karşılaşmalarda 11 kez fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, son golünü Benfica ile 23 Kasım 2016'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında atmıştı. İstanbul'da yapılan ve 3-3 berabere biten karşılaşmada penaltıdan golünü kaydeden Quaresma, 475 günlük gol hasretini Bayern Münih karşısında sonlandırmak için şans arayacak.
LİGDE 2 MAÇTIR OYNAYAMIYOR
Cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyen Quaresma, Bayern Münih karşısında teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.
Quaresma, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı 5 maç ceza nedeniyle iki karşılaşmada forma giyemedi. Cezası nedeniyle Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında da görev alamayacak Portekizli oyuncu, Bayern Münih maçında gol atması halinde Avrupa'da siyah-beyazlı formayla 12 golü Bobo'yu da yakalayacak.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:16
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 4
Yorum
çok biliyosun! herşeyi doğru bilen çılgın! yine konuştu. Bu atmasyon-konuşmalar takım-taraftar-oyuncu-kimsenin tasvip ettiği açıklamalar değil.
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Melo'dan F.Bahçe'ye küfür
Toplam 15
Yorum
melo gibiler melo ve arkadaşları senol ,Q7.pepe,hasan ses ,Fatih terim,taliska ve bu tipler bu tip insanlar asla iyi hatırlanmayacaklar
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Melo'dan F.Bahçe'ye küfür
Toplam 15
Yorum
oynadığı takım Türkiyenin en büyük Takımı ve sizin oralara gelemeyeceğiz başarılar elde etti
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