Kartal ligde kayıp!

Süper Lig'in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Malatya'da oynanan müsabakayı Bülent Yıldırım yönetti. Beşiktaş'ta ısınma sırasında sakatlanan Pepe, maça yedek soyundu.

Dengeli başlayan mücadelenini ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Beşiktaş, topa daha fazla sahip olan taraftı ancak tehlikeli pozsiyonları Yeni Malatyaspor yakaladı. Ancak Malatya'nın golcüsü Boutaib, bu pozisyonlarda etkili olamadı.

Beşiktaş'ta Pepe'nin yerine 11'de maça başlayan Necip, ikinci yarıda sakatlanarak yerini genç oyuncu Fatih Aksoy'a bıraktı. Konuk takım son bölümde Negredo ile gole yaklaştı ancak skoru değiştiremedi.

Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 0-0 sona erdi.

Beşiktaş, puanını 23'e yükseltti. Malatya ise puanını 15 yaptı.



Maçtan dakikalar

8'inci dakikada sağ köşeden Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşuna Sadık kafayla vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa Murat Yıldırım'ın yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top uzaklaştırıldı.

22'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Pereira'nın ortasında ceza sahası içinde Azubuike'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

45+1'inci dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Murat Yıldırım'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

52'nci dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Pereira'nın içeri çevirdiği topa ceza sahası sağ çaprazında Azubuike'nin bekletmeden yaptığı vuruş, Beşiktaş savunmasından döndü.

53'üncü dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Pereira'nın yaptığı ortada arka direkte Boutaib'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

62'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Adem'in ortasında penaltı noktası üzerindeki Pereira'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70'inci dakikada sağ kanatta Chebake'nin ortasına ön direkte Boutaib vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak Fabri'de kaldı.

85'inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan'ın ortasında arka direkte Negredo'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.