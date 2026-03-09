Fırtına’dan 10 sayı fark

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında sahasında karşılaştığı Karşıyaka'yı 89-79 mağlup etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın İlk yarısını 44-32 üstün tamamlayan Karadeniz ekibi, iyi oyununu son periyotta da sürdürdü ve parkeden 89-79'luk skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonpor'un derecesi 15-6'ya yükselirken Karşıyaka 4-17'ye geriledi. Trabzonspor'da hücum yükünü Marquise Reed 24 sayıyla çekerken, Akwasi Yeboah 14 sayılık katkı verdi.