Fırtına’dan 10 sayı fark

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında sahasında karşılaştığı Karşıyaka'yı 89-79 mağlup etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın İlk yarısını 44-32 üstün tamamlayan Karadeniz ekibi, iyi oyununu son periyotta da sürdürdü ve parkeden 89-79'luk skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonpor'un derecesi 15-6'ya yükselirken Karşıyaka 4-17'ye geriledi. Trabzonspor'da hücum yükünü Marquise Reed 24 sayıyla çekerken, Akwasi Yeboah 14 sayılık katkı verdi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.