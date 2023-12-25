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Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm deplasmanına çıkacak

Son dakika spor haberleri... BKT Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcimiz Türk Telekom, Alman ekibi Ratiopharm Ulm'ün konuğu olacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 16:00
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Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm deplasmanına çıkacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 13. maçında 26 Aralık Salı günü Alman kulübü Ratiopharm Ulm ile deplasmanda karşılaşacak.

Neu-Ulm kasabasındaki Ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

Türk Telekom, 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle 10 takımlı grubun 9. sırasında bulunuyor.

Başkent ekibinin sahasında 91-78 yenildiği Ratiopharm Ulm ise 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.

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