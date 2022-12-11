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BEŞİKTAŞ EMLAKJET ANADOLU EFES CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet, Anadolu Efes ile karşı karşıya geliyor. Heyecanlı karşılaşmanın yayın saati ve canlı yayın kanalı, arama sporseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. En son Ayos Konyaspor Basketbol'a mağlup olan Beşiktaş Emlakjet ile Galatasaray NEF'i mağlup eden Anadolu Efes karşılaşması hakkında merak edilen Beşiktaş - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı haberimizde...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 14:18
BEŞİKTAŞ EMLAKJET ANADOLU EFES CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Süper Ligi heyecanlı bir kaşılşamaya daha ev sahipliği yapıyor. Ligdeki son 6 maçında yalnızca bir kez mağlup olan Anadolu Efes, BEşiktaş Emlakjet'in konuğu olacak. Nefes kesen mücadele öncesinde basketbol severler arama motorlarında Beşiktaş - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş Emlakjet - Anadolu Efes maçı, 11 Aralık Pazar günü saat 18.00'de yapılacak. Mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen canlı yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

ANADOLU EFES

  • Anadolu Efes 88 - 83 Ayos Konyaspor Basketbol (19/11/22)
  • Anadolu Efes 97 - 68 Bahçeşehir Koleji (30/10/22)
  • Frutti Extra Bursaspor 88 - 86 Anadolu Efes (23/10/22)
  • Anadolu EfesAnadolu Efes 88 - 78 Darüşşafaka (16/10/22)
  • Aliağa Petkim Spor 79 - 89 Anadolu Efes (09/10/22)
  • Anadolu Efes 77 - 68 Galatasaray NEF (02/10/22)

BEŞİKTAŞ EMLAKJET

  • Gaziantep Basketbol 76 - 82 Beşiktaş Emlakjet (20/11/22)
  • Tofaş 80 - 72 Beşiktaş Emlakjet (29/10/22)
  • Galatasaray 67 - 74 Beşiktaş Emlakjet (22/10/22)
  • Besiktas Emlakjet 81 - 92 Pınar Karşıyaka (15/10/22)
  • Manisa Büyükşehir Belediye Spor 73 - 66 Beşiktaş Emlakjet (07/10/22)
  • Beşiktaş Emlakjet 82 - 90 Ayos Konyaspor Basketbol (03/10/22)

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