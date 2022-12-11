BEŞİKTAŞ EMLAKJET ANADOLU EFES CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Süper Ligi heyecanlı bir kaşılşamaya daha ev sahipliği yapıyor. Ligdeki son 6 maçında yalnızca bir kez mağlup olan Anadolu Efes, BEşiktaş Emlakjet'in konuğu olacak. Nefes kesen mücadele öncesinde basketbol severler arama motorlarında Beşiktaş - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş Emlakjet - Anadolu Efes maçı, 11 Aralık Pazar günü saat 18.00'de yapılacak. Mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen canlı yayınlanacak.
İSTATİSTİKLER
ANADOLU EFES
- Anadolu Efes 88 - 83 Ayos Konyaspor Basketbol (19/11/22)
- Anadolu Efes 97 - 68 Bahçeşehir Koleji (30/10/22)
- Frutti Extra Bursaspor 88 - 86 Anadolu Efes (23/10/22)
- Anadolu EfesAnadolu Efes 88 - 78 Darüşşafaka (16/10/22)
- Aliağa Petkim Spor 79 - 89 Anadolu Efes (09/10/22)
- Anadolu Efes 77 - 68 Galatasaray NEF (02/10/22)
BEŞİKTAŞ EMLAKJET
- Gaziantep Basketbol 76 - 82 Beşiktaş Emlakjet (20/11/22)
- Tofaş 80 - 72 Beşiktaş Emlakjet (29/10/22)
- Galatasaray 67 - 74 Beşiktaş Emlakjet (22/10/22)
- Besiktas Emlakjet 81 - 92 Pınar Karşıyaka (15/10/22)
- Manisa Büyükşehir Belediye Spor 73 - 66 Beşiktaş Emlakjet (07/10/22)
- Beşiktaş Emlakjet 82 - 90 Ayos Konyaspor Basketbol (03/10/22)