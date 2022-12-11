BEŞİKTAŞ EMLAKJET ANADOLU EFES CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Süper Ligi heyecanlı bir kaşılşamaya daha ev sahipliği yapıyor. Ligdeki son 6 maçında yalnızca bir kez mağlup olan Anadolu Efes, BEşiktaş Emlakjet'in konuğu olacak. Nefes kesen mücadele öncesinde basketbol severler arama motorlarında Beşiktaş - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş Emlakjet - Anadolu Efes maçı, 11 Aralık Pazar günü saat 18.00'de yapılacak. Mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen canlı yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

ANADOLU EFES

Anadolu Efes 88 - 83 Ayos Konyaspor Basketbol (19/11/22)

Anadolu Efes 97 - 68 Bahçeşehir Koleji (30/10/22)

Frutti Extra Bursaspor 88 - 86 Anadolu Efes (23/10/22)

Anadolu EfesAnadolu Efes 88 - 78 Darüşşafaka (16/10/22)

Aliağa Petkim Spor 79 - 89 Anadolu Efes (09/10/22)

Anadolu Efes 77 - 68 Galatasaray NEF (02/10/22)

BEŞİKTAŞ EMLAKJET